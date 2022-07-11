"Досье Uber": сервис такси в большой политике

Uber продвигает свои интересы в разных странах на самом высоком политическом уровне. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал доклад на основе тысяч внутренних документов компании.

Они датированы 2013–2017 годами и стали доступны благодаря крупной утечке данных.

В так называемом "Досье Uber" детально рассказывается о том, как сервис зачастую жёсткими и нелегальными методами добивался смягчения трудового законодательства и норм, регулирующих работу такси в период своего бурного роста. Тогда компанией управлял ее соучредитель Трэвис Каланик.

Согласно докладу, Uber выделяет в год на пиар и лоббирование 90 миллионов долларов, пытаясь заручиться поддержкой высокопоставленных политиков в Европе. В их числе оказался Эммануэль Макрон, который будучи министром экономики, якобы помог службе по заказу такси закрепиться во Франции.

Если одни рассматривают компанию как источник прибыли и новых рабочих мест, то другие - критикуют её бизнес-модель за социальную незащищённость сотрудников.

В ответ на обвинения в руководстве заявляют, что "агрессивное поведение в прошлом не соответствует нынешним ценностям" Uber , и что сегодня это "другая компания".