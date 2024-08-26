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В Красном море третий день горит атакованный хуситами греческий танкер

Пожар на борту танкера Sounion в Красном море, 26 августа 2024 г.
Пожар на борту танкера Sounion в Красном море, 26 августа 2024 г. Авторское право Ansar Allah Media Office/AP
Авторское право Ansar Allah Media Office/AP
By Daniel Bellamy и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Судно Sounion загружено 150 000 тоннами сырой нефти. Пожар на нём представляет серьёзную опасность для экологии, заявили координаторы операции ЕС Aspides.

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Дым над судном Sounion и охваченная огнём палуба видны на спутниковых снимках, опубликованных в воскресенье представительством военно-морской миссии Евросоюза в Красном море Aspides.

Несколько дней назад танкер, плывший под флагом Греции по главному морскому пути из Европы в Азию, атаковали хуситы. Экипажу пришлось покинуть Sounion.

Хуситы регулярно обстреливают суда в Красном море с тех пор, как началась война Израиля с ХАМАС.

В пятницу вечером британский военный центр United Kingdom Maritime Trade Operations доложил о пожаре на Sounion.

"UKMTO получил сообщение о том, что на судне обнаружены три очага возгорания", - говорится в сообщении центра, и уточняется: "Судно, похоже, дрейфует".

Экипаж состоял из 25 филиппинцев и четырёх россиян. Французский эсминец снял их с Sounion ещё в четверг и доставил в близлежащий порт Джибути.

Горящий танкер с 150 000 тонн сырой нефти представляет собой серьёзную экологическую опасность, предупредили в Aspides.

"Необходимо, чтобы все, кто находится в этом районе, проявляли осторожность и воздерживались от любых действий, которые могут привести к ухудшению текущей ситуации", - добавили там, отметив, что утечки нефти пока не зафиксировано.

В пятницу хуситы опубликовали видеозапись взрыва на танкере. Её покадровый анализ, проведённый The Associated Press, показал, что на палубе Sounion одновременно прогремели три взрыва. Это свидетельствует о том, что подрыв произвели при помощи заложенной взрывчатки, а не с применением ракеты или беспилотника.

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С начала войны в Газе в октябре хуситы атаковали на этом маршруте более 80 судов. Одно из них они захватили, погибли четыре моряка. Другое - потопили, предварительно так же заложив на нём взрывчатку.

При этом, немалое число запущенных ими дронов и ракет не достигает целей: часто их перехватывает коалиция во главе с США.

Повстанцы утверждают, что их цель - корабли, связанные с Израилем, США или Великобританией, и что своими ударами они пытаются добиться прекращения войны в Газе. Однако многие из атакованных кораблей не имеют никакого отношения к конфликту, некоторые - и вовсе следуют в Иран.

Поскольку Тегеран пригрозил нанести ответный удар по Израилю в связи с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании, Вашингтон распорядился направить в этот район авианосец Abraham Lincoln. На днях Центральное командование вооружённых сил США сообщило, что тот уже достиг вод Ближнего Востока.

Вашингтон отправил туда и подводную лодку с управляемыми ракетами USS Georgia. Авианосец Theodore Roosevelt остаётся в Оманском заливе.

В регион переброшены дополнительные истребители F-22, а в Средиземном море находится большой десантный корабль USS Wasp, с истребителями F-35 на борту.

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