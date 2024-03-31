Болгария и Румыния стали частью Шенгенской зоны

By euronews

При этом паспортный контроль пока сохранится при пересечении границы на наземных КПП.

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Болгария и Румыния с этого воскресенья официально присоединяются к Шенгенской зоне. Пока только частично: соответствующие правила будут применяться к пассажирам, путешествующим воздушным и морским транспортом. Обе страны также начнут выдавать собственные шенгенские визы в понедельник, 1 апреля, в том числе и гражданам РФ.

При этом паспортный контроль сохранится при пересечении границы на наземных КПП. Своим правом вето в этом вопросе воспользовалась Австрия, которая выразила серьезную обеспокоенность по поводу способности Софии и Бухареста бороться с нелегальной миграцией. Обе страны пообещали усилить пограничный контроль и обрабатывать запросы о предоставлении убежища на своих территориях.

Болгария и Румыния присоединились к ЕС в 2007 году, а в 2011 году Европейская комиссия пришла к выводу, что они технически готовы присоединиться к Шенгену. Но никакого политического решения не последовало до декабря 2023 года. Австрия была среди стран, решительно выступавших против этого: еще в 2022 году она вместе с Нидерландами уже наложила вето на вхождение двух этих стран в Шенгенскую зону.