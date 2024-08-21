By Euronews и AP

Барак и Мишель Обама призвали американских избирателей поддержать Камалу Харрис на выборах президента США. Выступая на съезде Демократической партии в Чикаго, Обама также поблагодарил Джо Байдена за "отказ от личных амбиций ради страны".

РЕКЛАМА

Экс-президент США Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама во вторник призвали избирателей в США поддержать Камалу Харрис в своих выступлениях на съезде Демократической партии.

"Америка, надежда возвращается!" - провозгласила Мишель Обама, подвергнув резкой критике кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

"Из-за своего ограниченного и узкого взгляда на мир он чувствует угрозу, исходящую от двух трудолюбивых, высокообразованных, успешных людей, которые к тому же чернокожие", - отметила она.

Барак Обама, первый чернокожий глава государства в истории США, заявил, что Америка готова к президенту Камале Харрис, которая - в случае избрания - станет первой женщиной-президентом страны.

Он назвал Трампа "78-летним миллиардером, который не перестает ныть о своих проблемах с тех пор, как спустился по золотому эскалатору девять лет назад".

"Это постоянный поток жалоб и недовольства, которые стали только хуже сейчас, когда он боится проиграть Камале", - сказал Обама.

Пламенные обращения двух наиболее популярных фигур Демократической партии подчеркивают актуальность момента: Харрис пытается собрать широкую коалицию, чтобы победить Трампа на выборах осенью этого года.

Вице-президент привлекает таких звезд, как Обама и других знаменитостей, даже некоторых республиканцев, чтобы усилить свои позиции.

Пусть пока и разрозненные фракции формирующейся коалиции Харрис продемонстрировали на съезде, прежде всего, что их объединяет общее желание не допустить второго президентства Трампа.

Похоже, они не доверяют женщинам

В своей собственной речи из Милуоки Харрис призвала американцев не сдаваться после решения Верховного суда США о президентском иммунитете, которым, по ее словам, Трамп намерен злоупотреблять.

Она также упомянула о том, что кандидат от республиканцев выступает против гарантированного на национальном уровне права на аборт.

"Похоже, они не доверяют женщинам", - сказала она о Трампе и его союзниках-республиканцах. - Мы доверяем".

В речи Харрис в Милуоки звучали те же темы, что лежали в основе аргументации Байдена в пользу переизбрания до того, как он снял свою кандидатуру, в частности лозунг "Трамп - угроза для демократии".

По словам Харрис, Трамп угрожает ценностям и свободам, которыми дорожат американцы.

Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен "на день" стать диктатором, - позже он сказал, что это была шутка, - и поклялся в качестве президента установить более жесткий контроль над федеральными судебными органами.

Харрис заявила собравшимся, что человек с такими взглядами "не должен иметь возможности быть избранным президентом Соединенных Штатов".