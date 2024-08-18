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Инициаторы "Северных потоков" должны извиниться и замолчать - Туск

Утечка газа после подрыва "Северного потока"
Утечка газа после подрыва "Северного потока" Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews
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Польский премьер считает строительство газопроводов "Северный поток" большой ошибкой, так как этот проект, по его словам, противоречил интересам ЕС, Польши и Украины

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Премьер-министр Польши Дональд Туск в субботу отреагировал на сообщения, которые возродили вопросы о том, кто взорвал трубопроводы "Северный поток" в 2022 году, заявив, что инициаторы этого проекта должны "извиниться и замолчать". Это замечание прозвучало после того, как один из его заместителей опроверг утверждение о том, что Варшава частично ответственна за его повреждение.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" и Северный поток - 2" в сентябре 2022 года, который отрезал Германию от ключевого источника энергии и усугубил энергетический кризис в Европе, несут украинские власти.

Германия была партнером России в проекте строительства газопроводов. А Польша давно заявляет, что "Северный поток" нанес ущерб ее интересам безопасности.

"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока - 1 и 2". Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, - извиниться и замолчать", - написал Туск на портале X.

Туск, по-видимому, отреагировал на заявление бывшего главы немецкой службы внешней разведки BND Августа Ханнинга, который в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что атака на газопроводы "Северный поток" вероятно было осуществлена при поддержке Польши. Он считает, что Германии следует рассмотреть возможность требования компенсации от Польши и Украины.

Впрочем, Ханнинг, ушедший в отставку с должности начальника спецслужбы, не предоставил никаких доказательств в поддержку своего заявления. Некоторые наблюдатели отмечают, что он служил при бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере, который впоследствии работал в российских государственных энергетических компаниях.

Кшиштоф Гавковский, заместитель премьер-министра Польши и министр цифровых технологий, решительно опроверг сообщения о том, что Польша и Украина нанесли ущерб газопроводу "Северный поток". В интервью телерадиокомпании Polsat он заявил, что комментарии бывшего сотрудника немецкой разведки были "инспирированы Москвой" и направлены на дестабилизацию стран НАТО.

"Я считаю, что это звук российской дезинформации", - добавил он.

В среду польская прокуратура подтвердила, что получила ордер на арест украинца, разыскиваемого Германией в качестве подозреваемого в нападении на газопровод, но он покинул страну до того, как его смогли арестовать.

Проект "Северный поток" с двумя трубопроводами, предназначенными для транспортировки газа из России в Европу по дну Балтийского моря, был реализован, несмотря на противодействие Польши, США и Украины.

Он позволили России направлять газ напрямую в Западную Европу, минуя Польшу и Украину. Раньше весь газ шел по суше, поэтому Варшава и Киев опасались потерять огромные суммы за транзит и политические рычаги, связанные с контролем над транспортировкой.

В своем расследовании, опубликованном в четверг, The Wall Street Journal сообщила, что беседовала с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками в сфере обороны и безопасности, которые либо участвовали в заговоре, либо были непосредственно осведомлены о нем. Все они заявили, что газопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России. Сообщалось, что план подрыва изначально одобрил Владимир Зеленский. Украинские власти отрицают эти заявления.

"Северный поток - 1" был запущен в 2011 году. Строительство "Северного потока - 2" было завершено только осенью 2021 года, но он так и не был введен в эксплуатацию из-за полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

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