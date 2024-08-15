Как взрывали "Северные потоки" - детали: WSJ рассказала "реальную историю диверсии"

By Euronews

Пьяная вечеринка, арендованная яхта: американское издание рассказало "реальную историю диверсии" на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2"

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Президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". С таким утверждением выступила американская газета The Wall Street Journal. По ее сведениям, позднее Зеленский пытался отменить свой приказ после того, как этого потребовало ЦРУ, но это распоряжение президента, как сообщается, проигнорировал бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Это был тот самый необычный план, который может возникнуть в баре перед закрытием", - рассказывает о деталях организации диверсии WSJ.

Как родился план: версия The Wall Street Journal

"В мае 2022 года горстка высокопоставленных украинских военных и бизнесменов собралась, чтобы выпить за замечательный успех своей страны в остановке российского вторжения. Воодушевленный алкоголем и патриотическим пылом, кто-то предложил следующий радикальный шаг: уничтожить "Северный поток".

В конце концов, эти два газопровода, по которым российский газ поступал в Европу, обеспечивали миллиарды для военной машины Кремля. Что может быть лучше, чем заставить Владимира Путина заплатить за свою агрессию?

Чуть более четырех месяцев спустя, в ранние часы 26 сентября, скандинавские сейсмологи засекли сигналы, указывающие на подводное землетрясение или извержение вулкана вблизи датского острова Борнхольм. Они были вызваны тремя мощными взрывами и крупнейшим в истории выбросом природного газа, эквивалентным годовым выбросам CO2 в Дании. Одна из самых дерзких диверсий в современной истории, операция усугубила энергетический кризис в Европе - нападение на критически важную инфраструктуру, которое по международному праву может считаться актом войны. Появились теории о том, кто несет за это ответственность. Было ли это ЦРУ? Мог ли сам Путин привести план в действие?

По словам людей, принимавших участие в украинской операции, она стоила около 300 000 долларов. Для ее реализации была использована небольшая арендованная яхта с командой из шести человек, включая обученных гражданских водолазов. Среди них была женщина, присутствие которой помогло создать иллюзию, что это группа друзей, отправившихся в прогулочный круиз.

"Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ рассуждения о какой-то грандиозной операции с участием секретных служб, подводных лодок, беспилотников и спутников, - сказал один из офицеров, участвовавших в организации. - Все это родилось в результате ночной пьянки и железной решимости горстки людей, которым хватило смелости рискнуть жизнью ради своей страны".

По словам одного из офицеров и трех его знакомых, Владимир Зеленский изначально одобрил план, но позже, когда ЦРУ узнало об этом и попросило украинского президента отменить план, он приказал прекратить его выполнение.

Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший операцией, продолжал действовать.

WSJ поговорил с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками в сфере обороны и безопасности, которые либо участвовали в заговоре, либо непосредственно знали о нем. Все они заявили, что трубопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России.

Часть их рассказа была подтверждена почти двухлетним расследованием нападения, которое велось немецкой полицией и в ходе которого были получены улики, включая электронную почту, сообщения с мобильных и спутниковых телефонов, а также отпечатки пальцев и образцы ДНК предполагаемой диверсионной группы. Немецкое расследование не установило прямой связи между президентом Зеленским и тайной операцией.

Генерал Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, заявил в текстовом сообщении, что ему ничего не известно о подобной операции и что любые предположения об обратном являются "простой провокацией". Вооруженные силы Украины, добавил он, не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не стал бы принимать в них участие.

Высокопоставленный сотрудник главной украинской спецслужбы, СБУ, отрицает, что его правительство имеет какое-либо отношение к диверсиям, и говорит, что Зеленский, в частности, "не одобрял проведение каких-либо подобных акций на территории третьих стран и не отдавал соответствующих приказов".

Утечка газа в Балтийском море из "Северного потока" сфотографирована с самолета береговой охраны 27 сентября 2022 года. AP/AP

Путин публично возложил вину за теракты на США. Высокопоставленный российский дипломат в Берлине повторил это утверждение и сказал, что результаты немецкого расследования - это "сказки, достойные Братьев Гримм". В июне федеральный прокурор Германии без лишнего шума выдал первый ордер на арест украинского профессионального инструктора по дайвингу за его предполагаемую причастность к диверсиям. По словам людей, знакомых с ходом расследования, немецкое следствие теперь сосредоточено на Залужном и его помощниках, хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде.

Результаты расследования могут испортить отношения между Киевом и Берлином, который предоставил Украине большую часть финансирования и военного оборудования, уступая лишь США. Некоторые немецкие политические лидеры, возможно, были готовы игнорировать доказательства, указывающие на Украину, опасаясь подорвать внутреннюю поддержку военных действий. Но немецкая полиция политически независима, и ее расследование стало жить своей собственной жизнью, поскольку одна зацепка следовала за другой.

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"Атака такого масштаба - достаточная причина, чтобы задействовать положение о коллективной обороне НАТО, но наша критически важная инфраструктура была взорвана страной, которую мы поддерживаем массовыми поставками оружия и миллиардами наличных", - сказал высокопоставленный немецкий чиновник, знакомый с ходом расследования.

В мае 2022 года бизнесмены и военные заключили соглашение о том, что первые будут финансировать и помогать в реализации проекта, поскольку у армии не было средств и она все больше полагалась на иностранное финансирование, отбиваясь от натиска своего гигантского соседа. Миссию, которую один из участников назвал "государственно-частным партнерством", курировал генерал с опытом участия в специальных операциях. Он подчинялся непосредственно главе вооруженных сил Украины генералу Залужному.

Через несколько дней Зеленский одобрил план, по словам четырех человек, знакомых с сюжетом. Все договоренности были достигнуты в устной форме, не оставив никакого бумажного следа.

Но в следующем месяце голландская военная разведка MIVD узнала о заговоре и предупредила ЦРУ, по словам нескольких человек, знакомых с голландским отчетом. После этого американские чиновники незамедлительно проинформировали Германию.

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По словам американских чиновников, ЦРУ предупредило офис Зеленского о необходимости прекратить операцию. Президент Украины приказал Залужному прекратить операцию. Но, как сообщается генерал проигнорировал приказ, и его команда изменила первоначальный план.

Генерал, которому было поручено командовать операцией, привлек к координации нападения лучших офицеров спецназа Украины, имеющих опыт организации рискованных тайных миссий против России. Одним из них был Роман Червинский, орденоносный полковник, ранее служивший в главной службе безопасности и разведки Украины - СБУ.

В настоящее время Червинский находится в Украине под судом по обвинению, не имеющему отношения к делу. В июле он был освобожден под залог после более чем годового содержания под стражей. После освобождения он отказался комментировать дело "Северного потока", заявив, что не уполномочен говорить об этом.

В одном из последующих интервью он сказал, что диверсия имела два положительных эффекта для Украины: она помогла ослабить хватку России в европейских странах, поддерживающих Киев, и оставила Москве только один основной путь для поставок газа в Европу - трубопроводы, проходящие через Украину. Несмотря на войну, Украина собирает выгодные платежи за транзит российской нефти и газа, которые оцениваются в сотни миллионов долларов в год.

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Червинский и диверсионная группа первоначально изучили более старый, тщательно разработанный план взрыва трубопровода, составленный украинской разведкой и западными экспертами после первого вторжения России в Украину в 2014 году, по словам людей, знакомых с этим планом".

Подозреваемый скрылся

Ранее газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit сообщила, что Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков".

В последнее время, писала газета, он проживал в Польше. Согласно имеющимся данным, сейчас он скрылся.