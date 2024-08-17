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Война не отменяет права человека. Почему Европа отказывает в экстрадиции украинцев на родину?

Здание тюрьмы
Здание тюрьмы Авторское право Фото для иллюстрации
Авторское право Фото для иллюстрации
By Марина Островская
Опубликовано
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Киев делает многое для того, чтобы самые незащищенные получили защиту. Но ситуация в местах лишения свободы еще далека до европейских стандартов. Война с Россией усугубляет проблемы.

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Николай Р. – один из тех, кто называет себя патриотом Украины, выступает за победу на поле боя и надеется на скорейший возврат к мирной жизни. Он покинул страну год назад из-за угроз, связанных с его бизнесом. Его руки дрожат, когда он вспоминает о том, как оказался в одночасье перед выбором: бежать или попасть под суд. 

«Не буду вдаваться в подробности, но мне грозили обвинения, абсолютно не связанные с экономическими преступлениями, даже если таковые и могли быть. Военное время позволило силовикам проводить обыски у бизнесменов,  используя иные статьи: например, посягательство на территориальную целостность» Украины или «мошенничество». А еще подозрения в «связях с Россией»... Мне известны случаи, когда успешные бизнесы просто «отжимали». А отправиться в тюрьму мне совершенно не хотелось». 

Сегодня Николай опасается экстрадиции и обратился к правозащитной организации за помощью. 

«Экстрадиция украинцев на родину действительно сопряжена с множеством сложностей. Люди, оказавшиеся в такой ситуации, зачастую боятся за свою безопасность и справедливость судебного процесса на родине. Именно поэтому они обращаются к правозащитным организациям за помощью и поддержкой», - объясняет Euronews глава Европейской правозащитной организации Украины Сергей Рыбий

В течение последнего года европейские суды неоднократно отказывали Украине в экстрадиции людей, которые находятся в ЕС

Главные причины – угроза жизни и здоровью во время пребывания в местах лишения свободы. Подтверждений этому немало.

В мае большой резонанс в Украине вызвало заявление Государственного бюро расследований о масштабной системе пыток заключенных в колониях страны. Согласно пресс-релизу ГБР, речь идет о «многочисленных фактах издевательств и избиений лиц», отбывавших наказание в колониях нескольких регионов Украины, в том числе в Божковской исправительной колонии в Полтавской области.

«Заключенных били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли беспрекословно выполнять какие-либо указания. В настоящее время проверяется информация даже о фактах смерти от побоев», — сказано в заявлении ГБР.

В том числе задокументирован факт нанесения одному из заключенных более 200 ударов.

В распоряжении ГБР имеются видеофайлы, на которых зафиксированы моменты избиений одного из узников Божковской исправительной колонии. «Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии», - заявили в ГБР.

Правозащитники говорят, что эти разоблачения – лишь вершина айсберга

Как заявил судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский, Украина находится на втором месте после Турции по числу поданных исков в ЕСПЧ (до того, как Россия вышла из Конвенции, Украина была на третьем месте).

Среди примеров типичных исков Гнатовский привел условия содержания под стражей в следственных изоляторах, исправительных колониях, продолжительность рассмотрения уголовного производства, недостаточность оснований для заключения под стражу во время избрания меры пресечения.

«Европейский суд по правам человека завален исками о плохих условиях содержания в украинских тюрьмах. Суды стран Европейского Союза отказывают Украине в экстрадиции подозреваемых из-за несоответствия условий содержания международным стандартам и в частности сложной ситуации в стране, связанной с войной. Так, например, не все следственные изоляторы имеют укрытия, что поднимает вопрос безопасности», - заявляет и Олег Цвилый, руководитель НПО «Защита заключённых Украины».

Европейские структуры также обращают внимание украинских властей на ситуацию в тюрьмах страны и предлагают помощь

В конце июля Департамент по исполнению судебных решений Украины принял виртуальное участие в Международном форуме "Трансформация пенитенциарной системы: поиск решений для прекращения пыток в тюрьмах".

Мероприятие было организовано по случаю Международного дня Нельсона Манделы Министерством юстиции Украины при поддержке программы "Пенитенциарная помощь в ответ на вооруженный конфликт и чрезвычайные потребности в Украине" PACE.UA, реализуемой Управлением ООН по наркотикам и преступности при содействии правительства ФРГ. 

Обсуждения были сосредоточены на борьбе с пытками и бесчеловечным или унижающим достоинство обращением в пенитенциарной системе, а также на путях предотвращения таких действий, нарушающих права человека в Украине. В этой связи особое внимание было уделено давним структурным проблемам  переполненности тюрем, плохих условий содержания под стражей, а также отсутствия внутренней системы правовой защиты.

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"Условия содержания людей, находящихся в зависимом положении, - отражение морального здоровья общества".

СМИ отмечают, что только при условии открытого и честного разговора участников форума: представителей правительства, парламента, правоохранительных органов, научных кругов, гражданского общества и международных партнеров – можно достичь прогресса. Адвокаты и правозащитники говорят в один голос: «Условия содержания людей, находящихся в зависимом положении, - отражение морального здоровья общества».

Полтавское СИЗО
Полтавское СИЗООфис Генпрокуратуры Украины

Эксперты полагают, что госструктуры Украины сегодня стараются максимально переломить ситуацию в сторону правовой защиты заключенных, тогда когда на местах нарушения зачастую связаны с криминалом, вымогательствами и давлением на родственников. Это признал и Комитет против пыток Совета Европы в своём докладе по Украине: "Комитет признает значительные усилия украинских властей по обеспечению надлежащих условий для лиц, лишенных свободы, в эти чрезвычайно трудные времена".

Так в январе 2023 года в одесском СИЗО задержали группу подследственных, которые избивали других арестантов. Отмечены случаи взаимодействия с криминальными авторитетами и начальства пенитенциарных учреждений. При отсутствии комментариев достаточно посмотреть на официальную страницу офиса Генпрокуратуры, чтобы понять, насколько сложна работа по выявлению фактов нарушений.   

Гарантии справедливого правосудия при презумпции невиновности в любых условиях остаются неотъемлемыми правами человека. Правозащитные организации Украины говорят, что у них целых две войны, одна из которых – за человеческое достоинство.

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