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Беспорядки в Англии: Стармер осудил "ультраправый бандитизм"

Беспорядки в Англии
Беспорядки в Англии Авторское право Danny Lawson/PA
Авторское право Danny Lawson/PA
By Euronews
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По всей стране арестованы около 250 человек. МВД Великобритании сообщило о дополнительных мерах по защите мечетей.

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Премьер-министр Великобритании осудил насилие, охватившее страну на фоне волны дезинформации после нападения с ножом на детей .

В своем заявлении Кир Стармер пообещал, что правительство сделает все возможное для привлечения к ответственности участников беспорядков.

"Этому поступку нет никакого оправдания, и все здравомыслящие люди должны осудить подобное насилие. Так что нет, я не буду уклоняться от того, чтобы назвать это тем, чем оно является: ультраправым бандитизмом", — заявил премьер-министр.

Кир Стармер подчеркнул: "Не сомневайтесь: те, кто участвовал в этом насилии, ответят по всей строгости закона. Полиция будет производить аресты. Отдельные лица будут содержаться под стражей. Последуют обвинения. И обвинительные приговоры. Я гарантирую, что вы пожалеете об участии в этом беспорядке".

Его комментарии прозвучали в тот момент, когда полиция города Ротерхэм в Южном Йоркшире с трудом сдерживала толпу бунтовщиков, пытавшихся ворваться в отель, где размещены просители убежища. К беспорядкам присоединились около 700 человек. Не менее 10 полицейских получили ранения. Позже вечером также было совершено нападение на гостиницу в Тамворте.

За выходные по всей Англии и Северной Ирландии были арестованы около 250 человек.

В понедельник утром Кир Стармер проведет заседание комитета по чрезвычайного регулированию Cobra.

Британские СМИ сообщают, что расследуется целый ряд уголовных преступлений, включая призывы к насилию и разжиганию ненависти. В полиции заявляют, что социальные сети используются для подстрекательства, а дезинформация распространяется также из-за рубежа.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщило о введении новых чрезвычайных мер безопасности, направленных на защиту мечетей.

29 июля на школу детских танцев в городе Саутпорт было совершено вооруженное нападение. Три девочки погибли, тяжелые ранения получили восемь детей и двое взрослых.

17-летний подросток, напавший на детей с ножом, задержан и предстал перед судом.

Им оказался уроженец Великобритании Аксель Муганва Рудакубана, его родители — выходцы из Руанды. О мотивах нападения ничего неизвестно. Жестокое убийство детей потрясло жителей страны. На этом фоне в интернете начали распространяться недостоверные сведения о том, что преступление совершил мусульманин-мигрант, прибывший в страну на лодке. По данным британских СМИ, семья задержанного преступника — христиане, о его связях с исламом неизвестно.

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