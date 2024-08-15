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Ксению Карелину/Хавану приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену

Ксения Карелина, известная как Хавана, в зале суда в Екатеринбурге, 15 августа 2024 г.
Ксения Карелина, известная как Хавана, в зале суда в Екатеринбурге, 15 августа 2024 г. Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
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Ксения Карелина, в замужестве Хавана, признана российским судом виновной в государственной измене и приговорена к 12 годам тюрьмы. Ей вменялось в вину пожертвование 51 доллара 80 центов благотворительной организации, помогающей Украине.

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Ксения Карелина, в замужестве Хавана, признана российским судом виновной в государственной измене и приговорена в четверг к 12 годам тюремного заключения. Ей вменялось в вину пожертвование 51,8 долларов благотворительной организации, помогающей Украине.

Обладательница российского и американского гражданства, Хавана была арестована в феврале в Екатеринбурге. Она признала себя виновной на закрытом судебном процессе на прошлой неделе, сообщают новостные агентства.

33-летняя балерина получила гражданство США после того, как вышла замуж за американца и переехала в Лос-Анджелес. Она вернулась в Россию, чтобы навестить семью. По сообщениям, после приезда в Екатеринбург в январе у нее конфисковали телефон, и полиция обнаружила на телефоне улики, свидетельствующие о пожертвовании. Незадолго до запланированного отъезда она была заключена в тюрьму на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве, а затем обвинена в государственной измене.

Федеральная служба безопасности России заявила, что Ксения Хавана “активно собирала деньги в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии были использованы для закупки медтоваров, оборудования, оружия и боеприпасов для вооруженных сил Украины”.

Речь идет о 50 долларах. Называть это государственной изменой абсолютно нелепо
Джон Кирби
представитель Белого дома по национальной безопасности

Правозащитная американская организация The First Department заявила, что обвинения связаны с пожертвованием ей 51,8 доллара. Судебный процесс проходил в Екатеринбурге, примерно в 1420 км к востоку от Москвы. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что осуждение Хаваны и вынесение ей приговора было “ничем иным, как жестокой местью”. По его словам, американские официальные лица работают над получением к Ксении консульского доступа.

Адвокат Хаваны Михаил Мушаилов заявил, что планирует обжаловать приговор. “Она частично признала вину в передаче средств, но не призналась в своем намерении перевести средства организациям, где они, скорее всего, были получены", - сказал он. "Она не предполагала, что переведенные ею средства будут использованы для антироссийских действий”, - сказал он, передает агентство "Интерфакс".

С момента ввода войск в Украину в феврале 2022-го Россия стала резко подавлять любые проявления инакомыслия и приняла законы, которые вводят уголовную ответственность за критику операции в Украине и высказывания, якобы дискредитирующие российских военных.

1 августа Россия и Запад провели крупнейший обмен заключёнными со времен окончания холодной войны. Москва выдала репортёра Wall Street Journal Эвана Гершковича, руководителя американской службы корпоративной безопасности Пола Уилана (оба были осуждены по обвинению в шпионаже, что категорически отрицали), а также журналистку Радио Свобода/Радио Свободная Европа с двойным гражданством США и России Алсу Курмашеву, приговорённую к 6 с половиной годам лишения свободы за распространение “ложной информации”. о российских военных. Россия также освободила нескольких видных деятелей оппозиции, которые были заключены в тюрьму за критику военной операции в Украине.

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