XS Land на фествале Sziget: как живётся людям с особыми потребностями

By Euronews

В Будапеште, как и каждый год вот уже 30 лет, прошёл музыкальный фестиваль Sziget. В этом году изюминкой мероприятия стала площадка XS Land. Здесь посетители могут почувствовать, как живётся человеку с ограниченными возможностями.

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В Будапеште, как и каждый год вот уже 30 лет, прошёл музыкальный фестиваль Sziget. В этом году изюминкой мероприятия, состоявшегося с 7 по 12 августа, стала площадка XS Land.

Здесь посетители могут почувствовать, как живётся человеку с ограниченными возможностями. На XS Land проводились соревнования по баскетболу, фехтованию и настольному теннису на инвалидных колясках, конкурс по рисованию без помощи рук.

Мне нравится этот опыт: интересно попробовать что-то новое. Но это также заставляет осознать: вау, без рук действительно трудно что-либо сделать, мы в повседневной жизни не задумываемся над этим, так как всё происходит само собой посетительница площадки XS Land

Присутствовавшие на площадке XS Land общественные организации не только обеспечивали развлечения, но и занимались просветительской работой, формируя отношение посетителей фестиваля к жизни в условиях ограниченных возможностей.

Наша главная цель - разрушить табу в сознании людей, чтобы в следующий раз, когда они встретят человека с ограниченными возможностями на улице, на работе, в школе или где-то ещё, они взглянули на него через другую призму, с другой точки зрения, через другой объектив Панна Хорват волонтёр спортивно-оздоровительной ассоциации для слабовидящих

На площадке XS Land можно было поиграть в футбол с погремушками - так играют слабовидящие люди. Здесь устраивали как индивидуальные, так и коллективные соревнования.

Я начинал как простой волонтер, когда в школе объявили, что есть такая возможность. Но царящая здесь атмосфера настолько увлекла меня, что я сказал себе: "Хочу заниматься этим всю оставшуюся жизнь". Так что теперь это моя работа! Акос Сос преподаватель для учеников с особыми потребностями, фонд "Не сдавайся"

Полоса препятствий для инвалидных колясок и лабиринт для слепых - самые популярные развлечения на XS Land. Участвовавшие в них посетители признаются, что полученный опыт действительно меняет отношение к людям с ограниченными возможностями.

Честно говоря, поначалу мне казалось, что у меня все получается очень хорошо, но после того, как я попала в очень маленькое помещение, я совершенно растерялась. В итоге получилось весело, это забавный способ поставить себя на место людей с ограниченными возможностями, но я могу только представить, как тяжело им это даётся каждый день посетительница лабиринта для слепых

Помимо развлечений и обучения в игровой форме, площадка выполняет еще одну важную функцию: "В XS Land также оказывает услуги людям с особыми потребностями. Например, здесь можно взять напрокат инвалидное кресло, а люди с нарушениями зрения могут попросить сопровождающего", - передаёт из Будапешта корреспондент Euronews Адам Мадьяр.