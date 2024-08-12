XS Land на фествале Sziget: как живётся людям с особыми потребностями

В Будапеште, как и каждый год вот уже 30 лет, прошёл музыкальный фестиваль Sziget. В этом году изюминкой мероприятия стала площадка XS Land. Здесь посетители могут почувствовать, как живётся человеку с ограниченными возможностями.
В Будапеште, как и каждый год вот уже 30 лет, прошёл музыкальный фестиваль Sziget. В этом году изюминкой мероприятия, состоявшегося с 7 по 12 августа, стала площадка XS Land.
Здесь посетители могут почувствовать, как живётся человеку с ограниченными возможностями. На XS Land проводились соревнования по баскетболу, фехтованию и настольному теннису на инвалидных колясках, конкурс по рисованию без помощи рук.
Присутствовавшие на площадке XS Land общественные организации не только обеспечивали развлечения, но и занимались просветительской работой, формируя отношение посетителей фестиваля к жизни в условиях ограниченных возможностей.
На площадке XS Land можно было поиграть в футбол с погремушками - так играют слабовидящие люди. Здесь устраивали как индивидуальные, так и коллективные соревнования.
Полоса препятствий для инвалидных колясок и лабиринт для слепых - самые популярные развлечения на XS Land. Участвовавшие в них посетители признаются, что полученный опыт действительно меняет отношение к людям с ограниченными возможностями.
Помимо развлечений и обучения в игровой форме, площадка выполняет еще одну важную функцию: "В XS Land также оказывает услуги людям с особыми потребностями. Например, здесь можно взять напрокат инвалидное кресло, а люди с нарушениями зрения могут попросить сопровождающего", - передаёт из Будапешта корреспондент Euronews Адам Мадьяр.