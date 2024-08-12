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Бои в Курской области: ВСУ берут пленных

На этой фотографии, сделанной на основе видео Минобороны РФ, танк Российской армии занимает позицию в Курской области.
На этой фотографии, сделанной на основе видео Минобороны РФ, танк Российской армии занимает позицию в Курской области. Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Наступление ВСУ в Курской области продолжается, судя по сообщениям, украинская армия уже в 30 км вглубь от границы. Из региона переселили десятки тысяч местных жителей.

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Россия призывает международные организации осудить то, что называет "терактами Киева на регионы РФ". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Тем временем Минобороны РФ заявило о пресечении попытки украинской армии зайти в Толпино и Общий Колодезь Курской области - населенные пункты в 25-30 км от границы. Факт, который иностранные СМИ интерпретируют как признание продвижения украинских сил вглубь российской территории.

О том, украинские диверсионно-разведывательные группы зашли в Беловский район, ранее писали в Телеграм и российские военкоры. Через Телеграм отчиталась и Росгвардия, накануне она сообщила, что нанесла удары по технике и личному составу ВСУ в Суджанском районе.

Сообщается об эвакуации из Курской области десятков тысяч местных жителей. По данным Минздрава России, ранения в последние дни там получили свыше 100 человек. Людям помогают по линии Российского Красного Креста. На днях президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей семьям, покинувшим свои дома из-за боев.

Регулярные части вооружённых сил Украины прорвали границу и зашли в в Суджанский район Курской области 6 августа. В Телеграм канале проекта ВСУ "Хочу жить" в воскресенье вечером появилось видео двумя десятками военных полка "Ахмат"; их, судя по всему взяли в плен в Курской области.

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