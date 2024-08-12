Австралия: в крышу отеля в городе Кэрнс врезался вертолет

By Euronews

Правоохранительные органы Австралии выясняют обстоятельства крушения вертолета в Кэрнсе. Пилот погиб. Постояльцы гостиницы, на которую упал вертолет, эвакуированы.

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В австралийском городе Кэрнс в крышу отеля Double tree by Hilton врезался вертолет. Возник пожар. Одна из лопастей вертолета рухнула в бассейн. Пилот погиб. Два постояльца гостиницы (мужчина 80-лет и женщина 70-лет) были госпитализированы из-за отравления дымом. Позднее их выписали из больницы.

Инцидент произошел в ночь на понедельник. Сообщается, что этот полет был несанкционированным. Местные СМИ предположили, что вертолет был угнан.

Проживающие в отеле отдыхающие, всего около 400 человек, эвакуированы. В настоящее время отель оцеплен. Насколько пострадало здание, расположенное в оживленном районе Кэрнса, выясняют эксперты.

Правоохранительные органы устанавливают личность пилота и выясняют, каким образом туристический вертолет смог вылететь из аэропорта Кэрнса.Также неизвестно, имел ли пилот вертолета лицензию.

Компания Nautilus Aviation, которой принадлежал вертолет, заявила, что будет тесно сотрудничать со следствием. Расследование ведут полиция Квинсленда Австралийское бюро транспортной безопасности.