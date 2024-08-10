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Россия эвакуирует население части Курской области на фоне наступления украинских войск

В пятницу, 9 августа 2024 года, родственники несут чемоданы своих детей из Курской области, помогая им уехать в Московскую область России.
В пятницу, 9 августа 2024 года, родственники несут чемоданы своих детей из Курской области, помогая им уехать в Московскую область России. Авторское право AP/Government of Kursk region of Russia https://kursk.ru.
Авторское право AP/Government of Kursk region of Russia https://kursk.ru.
By Euronews и AP & EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После того как в начале этой недели ВСУ начали вторжение на российскую территорию, Москва предпринимает усилия по эвакуации своих граждан и гуманитарной помощи.

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В пятницу власти эвакуировали граждан из Курской области в связи с продолжающимися боевыми действиями украинских вооруженных сил на ее территорию.

Москва объявила чрезвычайную ситуацию "федерального уровня" в регионе через четыре дня после того, как украинские войска пересекли границу. Это стало крупнейшим нападением Киева на российскую территорию с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение в соседнюю страну в феврале 2022 года.

По словам Кремля, российские военные и пограничники не дали украинским войскам продвинуться вглубь страны. Власти также заявили, что украинские бойцы, пытающиеся продвинуться в этот район из Сумской области Украины, были отброшены назад.

По данным России, продвижение украинских войск в приграничном районе было остановлено примерно в 500 километрах к юго-западу от Москвы. Но военные блогеры и данные из открытых источников указывают на то, что украинские войска добились успехов в нескольких районах Курска.

Бои в Курске привлекли значительное внимание российских СМИ. Большая часть материалов касалась гуманитарной ситуации - детей доставляли в убежища на автобусах, а жители других регионов России собирали продукты и вещи первой необходимости для отправки в Курск.

Как сообщается, в Курске было созданы около 20 временных убежищ, в которых разместились более 1200 человек. По мере того, как люди продолжают бежать от боевых действий, будет открываться все больше убежищ.

В среду власти Курской области сообщили, что погибли по меньшей мере пять мирных жителей. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, за три дня боев в регионе были ранены 66 мирных жителей, в том числе девять детей.

Российские войска перебрасываются в Курскую область.

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины. В Херсонской области в результате обстрелов за сутки ранены 6 человек. Накануне ракета, попавшая в супермаркет в Константиновском районе, стала причиной сильного пожара. По данным Киева, в результате обстрела погибли по меньшей мере 12 человек и 44 получили ранения.

Вадим Филашкин, глава Донецкой областной военной администрации, сообщил, что в момент нападения в магазине находились 50 человек.

Филашкин назвал это целенаправленным нападением на людное место и очередным "актом террора" со стороны российских войск.

Ни одно из заявлений не получило независимого подтверждения.

Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине.

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