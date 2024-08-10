Среди погибших при крушении самолета в Бразилии есть гражданин Португалии

Источник в Министерстве иностранных дел Португалии подтвердил Euronews, что 48-летний гражданин Португалии погиб при крушении самолета, упавшего в жилом районе в штате Сан-Паулу.

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Среди погибших в результате крушения самолета в штате Сан-Паулу( Бразилия), есть гражданин Португалии.

Эту информацию опубликовало информационное агентство Lusa со ссылкой на источник из Министерства иностранных дел (МИД), которое в свою очередь подтвердило Euronews смерть португальского гражданина.

"МИД сожалеет о случившемся и находится в контакте с родственниками жертвы, чтобы выяснить больше информации и оказать всю возможную поддержку", - сказал источник по телефону, сославшись на социальную сеть X, где он опубликовал следующий твит:

Грасинда была профессором Федерального технологического университета Параны в Бразилии и летела вместе со своим мужем, который также погиб в результате аварии.

Президент Республики направил соболезнования семье гражданина Португалии

В записке, опубликованной на сайте президентства, Марселу Ребелу де Соуза выразил "искренние соболезнования" семье португальского гражданина.

"Президент Республики поговорил по телефону с семьей Грасинды Каштелу да Силва, португальской гражданки, погибшей вместе с мужем в той же авиакатастрофе, профессора университета, живущей в Бразилии, которая по-прежнему очень привязана к Португалии, и которой он направил свои искренние соболезнования", - говорится в записке.

Причины крушения еще не выяснены

Пожарная бригада, военная полиция и служба гражданской обороны направили на место происшествия свои команды. По данным спасательных служб, жертв на земле удалось избежать, несмотря на то что самолет упал в жилом квартале. Всего погиб 61 человек, все, находившиеся на борту.

Veículos da polícia usados para transportar corpos chegam ao condomínio fechado onde um avião caiu em Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil, sexta-feira, 9 de agosto de 2024. ( AP Photo

Черные ящики уже извлечены, но причины крушения пока не раскрыты. Однако эксперты указывают на то, что причиной стало так называемое "обледенение" - образование льда на большой высоте, но что самолеты подготовлены с помощью противообледенительных систем, называемых "де-лед".

По словам бразильских властей, "не было никаких признаков чрезвычайной ситуации" со стороны самолета, который прошел проверку за день до вылета.