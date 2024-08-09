Самолёт с 58 пассажирами и 4 членами экипажа потерпел крушение в бразильском штате Сан-Паулу. Мэрия Виньедо (города, на который упал лайнер) сообщает, что все находившиеся на его борту погибли. Учитывая, что он рухнул в черте города, число пострадавших на земле выясняется.

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Самолет с 62 пассажирами и членами экипажа на борту потерпел крушение в жилом районе города Виньедо в бразильском штате Сан-Паулу.

К этому часу в авиакомпании VoePass не располагают сведениями о погибших и раненых. Здесь уточнили, что на борту самолета, направлявшегося в международный аэропорт Сан-Паулу Гуарульюс находились 58 пассажиров и 4 члена экипажа. Причины аварии пока также не известны.

При этом мэрия Виньедо сообщает, что все находившиеся на борту самолёта погибли. Учитывая, что лайнер рухнул в черте города, число пострадавших на земле выясняется.

На официальном мероприятии, проходившем на юге Бразилии, президент Луис Инасиу Лула да Силва попросил собравшихся встать и почтить минутой молчания жертв крушения. По его словам, все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент, однако, не уточнил, как была получена информация.

Пожарные, военная полиция и управление гражданской обороны направили команды на место крушения в Виньедо. Власти перекрыли въезд в жилой район, где упал самолет, туда прибывают машины скорой помощи.

Бразильский телеканал GloboNews показал видео падения самолёта и последствия крушения на площади Виньедо.

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar24, речь идёт о двухмоторном турбовинтовом самолёте ATR 72-500. Производитель аппарата, франко-итальянская ATR, заявила, что проинформирована об аварии и что её специалисты “задействованы для оказания помощи как расследованию, так и заказчику”.

Самолет ATR 72 обычно используется на более коротких рейсах. Самолеты построены совместным предприятием Airbus во Франции и итальянской компании Leonardo S.p.A. Авиакатастрофы с участием различных моделей ATR 72 привели к гибели 470 человек, начиная с 1990-х годов, согласно базе данных Сети авиационной безопасности.

Район Капела, где потерпел крушение самолет, расположен далеко от центра процветающего города, в котором проживает 77 000 жителей. Самолет вылетел из Каскавеля в штате Парана.