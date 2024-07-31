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Ультраправые устроили беспорядки в Саутпорте

Протест в Саутпорте
Протест в Саутпорте Авторское право Richard McCarthy/AP
Авторское право Richard McCarthy/AP
By Euronews
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Убийство детей в школе танцев потрясло жителей Великобритании. Правительство заявило о волне дезинформации, связанной с этим преступлением.

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Число жертв нападения с ножом на школу танцев в Саутпорте в Англии возросло. Во вторник умерла еще одна девочка. Всего погибли три ребенка. Ранения получили 8 детей, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

17-летний подозреваемый задержан, подробности не сообщаются, о его мотивах ничего не известно.

Кровавое нападение на детей потрясло жителей Великобритании.

Сотни людей приняли участие в траурном бдении во вторник вечером возле арт-центра Atkinson в Саутпорте, многие из них плакали.

Но за мирной акцией последовал протест сторонников ультраправых возле местной мечети, который быстро перерос в насилие и столкновения с полицией.

39 полицейских получили ранения, 27 из них были доставлены в больницу. Пострадали также три полицейские собаки.

Беспорядки, в которых, по словам полиции, предположительно участвовали сторонники Лиги английской обороны, начались всего в нескольких улицах от места траурной акции, недалеко от мечети на улице Святого Луки в Саутпорте.

В полиции заявили, что в беспорядках приняли участие много людей, "которые не живут в районе Мерсисайда или не заботятся о жителях Мерсисайда". Саутпорт расположен в графстве Мерсисайд.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники беспорядков в Саутпорте "почувствуют всю силу закона".

Министр внутренних дел Иветт Купер сообщила, что поток дезинформации о нападении в Саутпорте был распространен на многочисленных платформах социальных сетей ультраправыми активистами, сайтами фейковых новостей и сторонниками теорий заговора. Она призвала общественность избегать "бесполезных" спекуляций о нападении и заявила, что соцсети должны взять на себя "определенную ответственность" за публикуемый контент.

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