EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Дания: школы блокируют интернет-сайты, которые по мнению преподавателей, отвлекают от учебы

Архив
Архив Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В новом учебном году старшеклассников Дании ждут перемены. Во время занятий в школах подростков лишат доступа в социальные сети, на веб-сайты магазинов и сайты потокового вещания.

РЕКЛАМА

Летние каникулы подходят к концу и совсем скоро дети отправятся в школу. Чтобы старшеклассники сконцентрировались на учебе, средние школы Дании будут блокировать интернет-сайты, которые по мнению преподавателей, отвлекают детей от занятий.

Речь идет о доступе к веб-сайтам магазинов, играм, социальным сетям и сайтам потокового вещания. Решение было принято после новых рекомендаций выпущенных Министерством по делам детей и образования Дании.

Йеппе Крагелунд, Союз средних школ Дании: "Некоторые сайты более заманчивы, чем другие, и, возможно, имеет смысл закрыть их, чтобы не поддаваться искушению".

Репортер: "Но не слишком ли Вы опекаете студентов, когда приходите и указываете им, что можно делать, а что нельзя?"

Йеппе Крагелунд, Союз средних школ Дании: "Нет, я так не думаю. Мы обязаны обеспечить им действительно хорошее образование".

Несмотря на благие намерения преподавателей, многие ученики критикуют их решение.

Анна, ученица: "У всех нас одно и то же мнение. Это неприятно, то, что нам не дают решать, какие веб-сайты мы хотим использовать. Будучи учениками, вы чувствуете, что у вас отнимают некоторые права и свободы".

Пойдет ли на пользу учащимся блокировка некоторых веб-сайтов, станет понятно в течение учебного года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Обнять, а не ударить: в датских школах почти победили буллинг

Как ИИ используется в образовании, искусстве и автономных транспортных средствах в Катаре

Европейская молодежь хочет больше демократии

Образование Школа Интернет Дания