Дания: школы блокируют интернет-сайты, которые по мнению преподавателей, отвлекают от учебы

By Euronews

В новом учебном году старшеклассников Дании ждут перемены. Во время занятий в школах подростков лишат доступа в социальные сети, на веб-сайты магазинов и сайты потокового вещания.

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Летние каникулы подходят к концу и совсем скоро дети отправятся в школу. Чтобы старшеклассники сконцентрировались на учебе, средние школы Дании будут блокировать интернет-сайты, которые по мнению преподавателей, отвлекают детей от занятий.

Речь идет о доступе к веб-сайтам магазинов, играм, социальным сетям и сайтам потокового вещания. Решение было принято после новых рекомендаций выпущенных Министерством по делам детей и образования Дании.

Йеппе Крагелунд, Союз средних школ Дании: "Некоторые сайты более заманчивы, чем другие, и, возможно, имеет смысл закрыть их, чтобы не поддаваться искушению".

Репортер: "Но не слишком ли Вы опекаете студентов, когда приходите и указываете им, что можно делать, а что нельзя?"

Йеппе Крагелунд, Союз средних школ Дании: "Нет, я так не думаю. Мы обязаны обеспечить им действительно хорошее образование".

Несмотря на благие намерения преподавателей, многие ученики критикуют их решение.

Анна, ученица: "У всех нас одно и то же мнение. Это неприятно, то, что нам не дают решать, какие веб-сайты мы хотим использовать. Будучи учениками, вы чувствуете, что у вас отнимают некоторые права и свободы".

Пойдет ли на пользу учащимся блокировка некоторых веб-сайтов, станет понятно в течение учебного года.