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Дельфины в Одессе тоже знают о войне

Белуха по кличке Пломбьерс плавает в бассейне после тренировки в дельфинарии "Немо" в Харькове, Украина, среда, 21 сентября 2022 года.
Белуха по кличке Пломбьерс плавает в бассейне после тренировки в дельфинарии "Немо" в Харькове, Украина, среда, 21 сентября 2022 года. Авторское право Leo Correa/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Leo Correa/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Для сотрудников и питомцев разработан подробный план эвакуации

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Дельфинарий в Одессе продолжает приглашать зрителей, несмотря на войну. Заведение работает уже почти 20 лет, и сейчас старается открываться ежедневно. Хотя из-за постоянных воздушных тревог далеко не каждое представление удаётся довести до конца.

Дельфины, по словам тренеров, хорошо чувствуют воздушные удары:

«Когда слышен взрыв вдалеке, всё, что они слышат — это вибрации. И они могут просто залечь на дно».

Постоянные перебои с электричеством влияют на температуру в бассейне. Нелегко достать весь необходимый корм — дельфинам нужно до 13 видов разной рыбы. Некоторые сотрудники дельфинария ушли воевать на фронт.

На случай полной эвакуации дельфинария вместе с питомцами разработана чёткая процедура:

«На большие грузовики установлены большие мобильные бассейны, [дельфины едут] вместе с тренерами, к которым они привыкли».

Несколько дельфинов приехали в Одессу из Харькова: там дельфинарий — один из крупнейших на постсоветском пространстве, но работать там опасно из-за постоянных российских обстрелов.

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