В Германии обрушилось здание гостиницы, есть жертвы

By Euronews

Угроза дальнейшего обрушения осложняет спасательные работы.

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В результате частичного обрушения здания отеля в Крёфе в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли не менее двух человек. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается, в ловушке под завалами оказались несколько человек. На момент обрушения в здании находились 14 человек, некоторые смогли выбраться самостоятельно.

Город Крёф расположен на реке Мозель в 100 километрах к западу от Франкфурта.

Из-под завалов извлечены четыре человека, в том числе двухлетний ребенок и его родители.

На месте инцидента находятся около 250 пожарных, медиков, полицейских и технических специалистов, включая спецподразделения, спасательные кинологические команды и подразделения беспилотников.

Полиция сообщила, что о причинах обрушения пока ничего не известно.

По официальным данным, нижняя часть здания была построена в 17 веке, а два верхних этажа были добавлены в 1980 году.

Угроза дальнейшего обрушения осложняет спасательные работы. "Вся конструкция здания похожа на карточный домик", — сообщил журналистам местный инспектор по пожарной безопасности и борьбе со стихийными бедствиями Йорг Тойш. Он также сказал, что в отеле проводились ремонтные работы, но неясно, стало ли это причиной обрушения.