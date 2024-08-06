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Визит Шойгу в Иран на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Сергей Шойгу и Масуд Пезешкиан
Сергей Шойгу и Масуд Пезешкиан Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
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По данным западных СМИ, Иран просит у России системы ПВО

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил с визитом Тегеран — на фоне резкого обострения отношений Ирана с Израилем, после убийства в иранской столице палестинского политика Исмаила Хании.

Шойгу встретился с целым рядом высокопоставленных чиновников, включая президента Масуда Пезешкиана, на инаугурацию которого и приезжал Хания.

Официальные сообщения о результатах визита не раскрывают подробностей: отмечается лишь, что Москва и Тегеран говорят о взаимной дружбе и о расширении сотрудничества в самых разных сферах.

Западные СМИ, со ссылкой на свои источники, сообщают, что главными вопросами были темы военно-технического сотрудничества и ситуация в регионе.

«Нью-Йорк Таймс» пишет, что Иран просит у России новые системы ПВО, в ожидании дальнейшего обострения отношений с Израилем. Более того, по данным издания, Москва уже могла начать поставки таких комплексов.

В то же время агентство «Рейтер» сообщает, что Шойгу передал Пезешкиану послание Владимира Путина — воздержаться от резкой реакции на убийство Хании и не атаковать гражданские объекты Израиля.

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