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Система сдачи бутылок достигла предела

Если автомат не работает, приходится выбрасывать пластик «по старинке»
Если автомат не работает, приходится выбрасывать пластик «по старинке» Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Zoltan Siposhegyi
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Компании, отвечающие за установку автоматов, их обслуживание и опорожнение, обвиняют друг друга

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Длинные очереди, переполненные урны и недовольные клиенты: в Венгрии система сдачи пластиковых бутылок забуксовала всего через несколько месяцев работы. Компания-оператор признала, что сами принципы организации нуждаются в коренном переосмыслении: оказалось, что ежедневно венгры сдают по 3,5 миллиона бутылок, что гораздо больше проектной мощности.

Так что многие клиенты разочаровались в проекте по защите окружающей среды:

«Как-то мы принесли кучу пакетов, но автомат не работал. Тогда мы пошли к другому, но и там не вышло. Пришлось нести мусор обратно домой».

В рамках европейской «зелёной» программы автоматы выдают за бутылку по 50 форинтов — это 13 евроцентов. Однако часто машина попросту не распознаёт бутылку, а иногда не может соединиться с мобильным приложением для перевода средств.

При этом за установку таких автоматов отвечает одна компания, за ремонт — другая, а за опорожнение контейнеров с пластиком — третья, и все обвиняют в создавшемся хаосе друг друга.

Золтан Шипошеди, Euronews:

«Пока неясно, благотворно ли повлияла новая система на окружающую среду. Но неправительственные организации говорят, что выгоду уже получили бездомные, которые собирают бутылки, так как за каждую они могут выручить в два-три раза больше денег, чем раньше».

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