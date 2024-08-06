Система сдачи бутылок достигла предела

Компании, отвечающие за установку автоматов, их обслуживание и опорожнение, обвиняют друг друга

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Длинные очереди, переполненные урны и недовольные клиенты: в Венгрии система сдачи пластиковых бутылок забуксовала всего через несколько месяцев работы. Компания-оператор признала, что сами принципы организации нуждаются в коренном переосмыслении: оказалось, что ежедневно венгры сдают по 3,5 миллиона бутылок, что гораздо больше проектной мощности.

Так что многие клиенты разочаровались в проекте по защите окружающей среды:

«Как-то мы принесли кучу пакетов, но автомат не работал. Тогда мы пошли к другому, но и там не вышло. Пришлось нести мусор обратно домой».

В рамках европейской «зелёной» программы автоматы выдают за бутылку по 50 форинтов — это 13 евроцентов. Однако часто машина попросту не распознаёт бутылку, а иногда не может соединиться с мобильным приложением для перевода средств.

При этом за установку таких автоматов отвечает одна компания, за ремонт — другая, а за опорожнение контейнеров с пластиком — третья, и все обвиняют в создавшемся хаосе друг друга.

Золтан Шипошеди, Euronews:

«Пока неясно, благотворно ли повлияла новая система на окружающую среду. Но неправительственные организации говорят, что выгоду уже получили бездомные, которые собирают бутылки, так как за каждую они могут выручить в два-три раза больше денег, чем раньше».