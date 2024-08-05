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Австралия повысила уровень террористической угрозы на фоне напряженности из-за войны между Израилем и ХАМАС

Австралийский флаг развевается над краном компании Multiplex на строительной площадке в Сиднее, вторник, 12 июня 2007.
Австралийский флаг развевается над краном компании Multiplex на строительной площадке в Сиднее, вторник, 12 июня 2007. Авторское право Rick Rycroft/AP
Авторское право Rick Rycroft/AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Уровень угрозы повышен из-за опасений по поводу растущей радикализации среди молодежи и напряженности в обществе в связи с войной между Израилем и ХАМАС.

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В понедельник правительство Австралии повысило уровень террористической угрозы с "возможного" до "вероятного", ссылаясь на напряженность в связи с войной между Израилем и ХАМАС.

Уровень террористической угрозы последний раз менялся в ноябре 2022 года, когда был снижен до "возможного".

В течение восьми лет до этого уровень оставался на отметке "вероятный".

Уровень террористической угрозы в Австралии оценивается сотрудниками служб безопасности по пятибалльной шкале, где "не ожидается" — самый низкий, а "возможно" — предпоследний.

Однако премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что, хотя правительственные чиновники считают, что терроризм стал представлять повышенную опасность, им не известно о каких-либо конкретных угрозах.

"Я хочу заверить австралийцев, что "вероятный" не означает "неизбежный", и это не значит, что есть разведданные о надвигающейся угрозе или опасности", — сказал Альбанезе журналистам.

Альбанезе сказал, что его правительство действует в соответствии с рекомендациями службы внутренней разведки.

"Мы получили совет, что все больше австралийцев принимают самые разные экстремистские идеологии, и мы обязаны быть бдительными", — сказал Альбанезе.

"Мы наблюдаем глобальный рост политически мотивированного насилия и экстремизма. Многие демократические страны работают над решением этой проблемы, включая наших друзей в Соединенных Штатах и Великобритании. Эта глобальная тенденция к насилию обусловлена многими факторами. Правительства по всему миру обеспокоены радикализацией молодежи, радикализацией в интернете и появлением новых смешанных идеологий".

Последний раз теракт в Австралии был совершен в апреле, когда 16-летний подросток был обвинен в нанесении ножевого ранения сиднейскому епископу во время прямой трансляции церковной службы.

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