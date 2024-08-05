США ждут удара по Израилю "в течение 48 часов". Иностранцы покидают регион

By Euronews

Неделя может начаться с удара Ирана по Израилю: о вероятности атаки в течение 48 часов предупредил союзников госсекретарь США Энтони Блинкен.

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На фоне ожидания скорого, согласно американским источникам, удара по Израилю со стороны Иране и союзников, израильские власти заявили, что готовы к любому сценарию.

"Иран и его союзники стремятся окружить нас удушающим террором на семи фронтах. Их видимая агрессия безгранична, но Израиль не беспомощен, - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. - Мы полны решимости противостоять им на всех аренах - далеко и близко. Любой, кто убивает наших граждан, причиняет вред нашей стране, будет привлечен к ответственности и заплатит очень высокую цену".

В связи с опасениями эскалации конфликта в регионе Франция вслед за другими западными странами призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан - пока можно воспользоваться выездными рейсами. В парижских аэропортах люди делятся впечатлениями. "Мы не знаем, что там случится, так что предпочитаем вернуться пораньше", - признается молодой человек. "Там очень токсичная, полная угроз атмосфера,СМИ постоянно говорят, что будет война, удар по Ливану", - еще одно мнение. А пожилая женщина, только что приземлившаяся в столице Франции, говорит, что "остается только надеяться и молиться".

Ранее Иран пообещал "жестоко отомстить" Израилю за смерть главы политбюро ХАМАС в Тегеране - очевидно, что при при поддержке Ливана.