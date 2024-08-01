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Израиль подтвердил ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа

Место израильского удара 13 июля
Место израильского удара 13 июля Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
Авторское право Jehad Alshrafi/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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В Израиле Дейфа называют "Осамой бен Ладеном Газы" и считают его одним из главных организаторов террористического нападения 7 октября.

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Армия обороны Израиля в четверг сообщила, что данные военной разведки подтвердили смерть командира боевого крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа в результате авиаудара в июле. Истребители нанесли удар по объекту в Хан-Юнисе в секторе Газа.

Минздрав Газы тогда заявил, что в результате удара погибли более 90 человек, включая перемещенных гражданских лиц в палатках поблизости.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что этот удар стал "важной вехой" на пути к достижению целей войны. "Результаты этой операции свидетельствуют о том, что ХАМАС — это организация, находящаяся в состоянии распада", — сказал министр.

В Израиле Дейфа называют "Осамой бен Ладеном Газы". Дейф был одним из основателей военного крыла ХАМАС, бригады Изз ад-Дин аль-Кассам, в 1990-х годах и руководил этим подразделением на протяжении десятилетий. Под его командованием были совершены десятки терактов с участием смертников против израильтян в автобусах и кафе, а также был создан арсенал ракет для ударов по Израилю.

Власти Израиля считают Мохаммеда Дейфа одним из главных организаторов террористического нападения 7 октября на юг Израиля.

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