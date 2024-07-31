Владимир Зеленский наградил раненых в госпитале

By Euronews

В Киевской области говорят о крупнейшем за год налёте российских беспилотников

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резидент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь в Ровненской области на северо-западе страны. Он вручил государственные награды военнослужащим и ознакомился с работой медицинского учреждения.

Украинские войска несут существенные потери на фоне медленного, но неуклонного наступления российских войск на нескольких участках фронта. Официальный Киев утверждает, что потери Кремля при этом ещё больше.

На этом фоне минувшей ночью российские войска вновь нанесли массированный удар дронами по восточным регионам Украины, в том числе по Киевской области: столичные власти назвали налёт самым массированным за год: украинские зенитчики докладывают, что сбили около 40 дронов. Падение обломков вызвало несколько пожаров.

В свою очередь, в минобороны России заявили об уничтожении 19 беспилотников и одной ракеты над несколькими регионами страны и над аннексированным Крымом.