Протесты в связи с убийством Исмаила Хании

Протесты в мусульманских странах в связи с убийством в Тегеране лидера ХАМАС. В смертоносной атаке обвиняют Израиль.

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Во многих мусульманских странах на улицах зелено-красно-белые палестинские флаги: тысячи людей вышли на акции протеста , возмущенные ракетиным ударом, нанесённым по территории Ирана, в результате которого был убит лидер движения ХАМАС Исмаил Хания.

Тегеран считает, что за этим убийстом стоит Израиль. В ХАМАС также утверждают, что израильские военные координировали смертоносный предрассветный авиаудар.

Тысячи палестинцев прошли маршем протеста через Рамаллах на оккупированном Западном берегу Иордана; аналогичную акцию организовали и студенты-палестинцы Тегеранского университета. Они говорят, что эта атака грозит разрушить и без того слабые надежды на мир в регионе.

В Ливане сотни демонстрантов в традиционных куфиях собрались в палестинском лагере беженцев Аль-Басс в Тире, скандируя лозунги в поддержку ХАМАС.

Сотни людей вышли на демонстрацию и в столице Пакистана Карачи, осуждая убийство Хании и скандируя "Мусульмане победят".