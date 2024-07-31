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Протесты в связи с убийством Исмаила Хании

Протестующие палестинцы жгут флаги Израиля, Великобритании и США
Протестующие палестинцы жгут флаги Израиля, Великобритании и США Авторское право Ikram Suri/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ikram Suri/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Протесты в мусульманских странах в связи с убийством в Тегеране лидера ХАМАС. В смертоносной атаке обвиняют Израиль.

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Во многих мусульманских странах на улицах зелено-красно-белые палестинские флаги: тысячи людей вышли на акции протеста , возмущенные ракетиным ударом, нанесённым по территории Ирана, в результате которого был убит лидер движения ХАМАС Исмаил Хания.

Тегеран считает, что за этим убийстом стоит Израиль. В ХАМАС также утверждают, что израильские военные координировали смертоносный предрассветный авиаудар.

Тысячи палестинцев прошли маршем протеста через Рамаллах на оккупированном Западном берегу Иордана; аналогичную акцию организовали и студенты-палестинцы Тегеранского университета. Они говорят, что эта атака грозит разрушить и без того слабые надежды на мир в регионе.

В Ливане сотни демонстрантов в традиционных куфиях собрались в палестинском лагере беженцев Аль-Басс в Тире, скандируя лозунги в поддержку ХАМАС.

Сотни людей вышли на демонстрацию и в столице Пакистана Карачи, осуждая убийство Хании и скандируя "Мусульмане победят".

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