By Euronews

Российские СМИ сообщали о взрывах над Курском

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Поздно вечером во вторник российские войска провели массированный обстрел Херсонской области. По данным местных властей, использовалась ствольная артиллерия, минометы и системы залпового огня, а также беспилотники. Повреждена энергетическая инфраструктура, в частности портовые сооружения и газопроводы, а также несколько десятков жилых и административных зданий. По меньшей мере 11 человек получили ранения.

Российские СМИ и соцсети в ночь на вторник сообщили о серии взрывов в Курской области, предположив, что целями могла быть энергетическая инфраструктура Курской АЭС. Власти региона заявил о четырёх сбитых ракетах. Воздушную тревогу кратковременно объявляли и в Белгородской области.

На этом фоне США объявили о новых пакетах военной помощи для Киева, в которые включены как системы ПВО, так и дальнобойное ракетное оружие. Первый, объёмом 200 млн долларов — вооружение прямо со складов армии США. Второй, на 1,5 млрд, подразумевает заключение контрактов на производство техники и боеприпасов для Украины.