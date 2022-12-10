Десятки тысяч сторонников оппозиционной Бангладешской Националистической партии вышли на улицы столицы Бангладеш Дакки с требованием отставки правительства премьер-министра Шейх Хасины и проведения новых выборов. "Шейх Хасина — воровка голосов", — скандировали собравшиеся на митинге. Напряженность в столице достигла высокого уровня после того, как во вторник силы безопасности штурмовали штаб-квартиру Националистической партии, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения.

Десятки тысяч сторонников оппозиционной Бангладешской Националистической партии вышли на улицы столицы Бангладеш Дакки с требованием отставки правительства премьер-министра Шейх Хасины и проведения новых выборов. "Шейх Хасина — воровка голосов", — скандировали собравшиеся на митинге. Напряженность в столице достигла высокого уровня после того, как во вторник силы безопасности штурмовали штаб-квартиру Националистической партии, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и десятки получили ранения.