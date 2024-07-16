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Гарет Саутгейт ушел с поста главного тренера сборной Англии

Гарет Саутгейт после финала Евро-2024
Гарет Саутгейт после финала Евро-2024 Авторское право Frank Augstein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Frank Augstein/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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Саутгейт провел у руля сборной почти 8 лет, под его руководством команда выступила на четырех крупных турнирах, дошла до полуфинала и четвертьфинала чемпионатов мира и дважды играла в финале Евро, но оба раза уступила: в 2021 году Италии, а в минувшее воскресенье - Испании.

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Поражение в финале Евро-2024 от Испании стало для Гарета Саутгейта последним на посту главного тренера сборной Англии. Во вторник 53-летний специалист официально ушел со своего поста, его заявление опубликовала Национальная футбольная ассоциация.

"Для меня как англичанина было честью всей жизни играть за Англию и руководить сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому все свои силы, - говорится в заявлении. - Но пришло время перемен и пора перевернуть страницу. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии".

Саутгейт провел у руля сборной почти 8 лет, под его руководством команда выступила на четырех крупных турнирах, дошла до полуфинала и четвертьфинала чемпионатов мира и дважды играла в финале Евро, но оба раза уступила: в 2021 году Италии, а в минувшее воскресенье - Испании.

При этом болельщики не стеснялись критиковать тренера за успешный, но предельно прагматичный и не очень зрелищный футбол.

В Ассоциации заявили, что немедленно начинают поиск преемника Саутгейта. В числе кандидатов на вакантный пост английские СМИ называют бывшего главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и нынешнего наставника "Ньюкасла" Эдди Хау.

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