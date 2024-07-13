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Финал Евро-2024 Испания - Англия: лучшая команда турнира против самой стойкой

Игроки сборной Англии Гарри Кейн (слева) и Испании Ламин Ямаль (справа)
Игроки сборной Англии Гарри Кейн (слева) и Испании Ламин Ямаль (справа) Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Alessio Dell'Anna и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Финал Евро-2024: Испания встретится с Англией в Берлине, чтобы постараться завоевать рекордный четвертый титул чемпиона Европы, в то время как Англия надеется выиграть свой первый европейский трофей.

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Евро-2024 завершается в воскресенье: в 21:00 на "Олимпиаштадион" в Берлине Испания встретится с Англией в самом ожидаемом футбольном матче года.

Это будет игра лучшей команды турнира против самой стойкой.

Англия третий раз играет в финале крупного турнира и впервые не на домашнем стадионе: в 1966 году в финале чемпионата мира "Львы" обыграли на "Уэмбли" сборную ФРГ, а три года назад, в финале Евро также на "Уэмбли" уступили итальянцам по пенальти.

Испания, напротив, имеет возможность завоевать рекордный четвертый титул и подтвердить за собой статус гегемона европейского футбола, утраченный после ухода поколения Хави и Иньесты.

Практически все эксперты, включая тренера англичан Гарета Саутгейта называют фаворитом матча Ла Роху. Они выиграли все шесть матчей на турнире, при этом выбив из борьбы таких сильных соперников, как Германия и Франция.

«Они (испанцы) по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой. У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления. Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале".
Гарет Саутгейт
главный тренер сборной Англии

Англия, по меткому выражению одного из болельщиков, "доковыляла" до финала, пропустив первой во всех трех матчах навылет и показав яркую, агрессивную игру только в первом тайме матча против Нидерландов. В матче 1/8 финала подопечные Саутгейта были даже в шаге от вылета, сравняв счет лишь на пятой добавленной минуте после чуда-гола Беллингема, а затем вырвали победу в дополнительное время.

Результаты личных встреч: Англия немного впереди

В официальных матчах (чемпионат мира по футболу, Евро, отборочные матчи и Лига наций) Испания и Англия встречались всего 12 раз.

Англия одержала пять побед против четырех у Испании. При этом в плей-офф Евро или чемпионата мира соперники играли лишь однажды - в четвертьфинале Евро-96 Англия победила Испанию по пенальти, причем в той игре за команду играл ее нынешний главный тренер Гарет Саутгейт.

Забавный факт: в прошлом году те же команды сошлись в финале женского чемпионата мира. Испания тогда победила со счетом 1:0.

Spain's Julio Salinas, left, runs towards the England penalty area chased by Gareth Southgate during thei Euro96 quarter-final England vs Spain at Wembley Stadium
Spain's Julio Salinas, left, runs towards the England penalty area chased by Gareth Southgate during thei Euro96 quarter-final England vs Spain at Wembley StadiumAP/SANTIAGO LYON

Букмекеры и алгоритмы считают, что Испания впереди

По данным Google, шансы Испании на победу в течение девяноста минут составляют 40%. Шансы на ничью составляют 33%, а на победу Англии - всего 27%.

Алгоритм OptaAnalyst прогнозирует вероятность завоевание трофея Испанией в 60,38%, в то время как шансы Англии оцениваются в 39,22%.

Букмекеры полностью согласны с этим прогнозом и ставят на победу Испании с коэффициентом 8/11 против 13/10 у Англии. Испания также является фаворитом в девяносто минут основного времени, ее ставка составляет 8/5 против 13/5 у Англии. На ничью можно поставить с коэффициентом 19/10.

При этом Англия имеет самую высокую стоимость игроков на турнире - 1,52 млрд евро, а Испания, занявшая четвертое место, - 966 евро, сообщает Transfermrkt.

17-летний вундеркинд Ламин Ямаль может войти в историю (снова)

У Испании лучшая атака на турнире - 13 забитых мячей, а также самое большое количество игроков, забивавших в ворота соперников - 10.

Ламин Ямаль - самый молодой игрок, когда-либо забивавший на Евро, - сыграл важную роль в победах "Ла Рохи".

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Нападающий "Барселоны", которому накануне финала исполнилось 17 лет, забил блестящий гол в полуфинале против Франции и сделал три голевые передачи. Он и его 21-летний приятель Нико Уильямс внесли заметный вклад в резкое усиление атакующей мощи Испании.

Spain's Lamine Yamal slides past France's bench after scoring a stunning leveller against Les Bleus in the Euro 2024 semifinal in Munich
Spain's Lamine Yamal slides past France's bench after scoring a stunning leveller against Les Bleus in the Euro 2024 semifinal in MunichAP/Hassan Ammar

Говоря об игре Ямаля в матче с Францией, главный тренер назвал его гол "гениальной игрой великого игрока, которого мы все знаем и должны развивать".

Защита Испании также будет сильнее, так как Робен Ле Норман и Дани Карвахаль вернутся после дисквалификации.

Гарри Кейн нацелился на "Золотую бутсу" Евро-2024

С тремя голами нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал одним из лучших бомбардиров турнира и сохраняет шансы на получение "Золотой бутсы".

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Другая звезда сборной Англии, Джуд Беллингем, забил два гола, в том числе эффектным удар через себя на последних секундах основного времени матча против Словакии в первом раунде плей-офф.

Беллингем также входит в список претендентов на "Золотой мяч", поскольку ранее в этом году он уже помог мадридскому "Реалу" выиграть Лигу чемпионов.

Harry Kane celebrates England's qualification to the final after the game against the Netherlands in Dortmund
Harry Kane celebrates England's qualification to the final after the game against the Netherlands in DortmundAP/Martin Meissner

Гарет Саутгейт сказал, что он "безмерно горд" тем, что "смог вывести Англию в ее первый зарубежный финал".

"Единственная причина, по которой я согласился на эту работу, - попытаться принести успех Англии как стране и попытаться улучшить английский футбол".

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Великобритания может предоставить дополнительный выходной в случае победы Англии

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия должна "непременно отметить это событие", если Англия выиграет Евро-2024.

Комментарий лидера лейбористов прозвучал после призыва сделать понедельник выходным в случае победы английской команды.

Однако Стармер не стал торопить события, напомнив о проигранном Англией финале Евро в 2021 году.

"Я был на последнем финале. Я не хочу проходить через это снова, поэтому не хочу ничего сглазить, - сказал он. - Самое главное - добиться успеха в воскресенье".

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В 2022 году Стармер, находившийся тогда в оппозиции, поддержал призывы устроить выходной после финала женской сборной Англии на Евро, который она выиграли. Однако выходной в итоге не объявили, поскольку он был признан слишком дорогим для страны.

"Банковские выходные" обходятся экономике Великобритании в среднем в 2,9 миллиарда фунтов стерлингов, подсчитало правительство страны в 2010 году.

UEFA'S Euro 2024 trophy on show at Berlin's Olympiastadion
UEFA'S Euro 2024 trophy on show at Berlin's OlympiastadionAP/Markus Schreiber

Педро Санчес: "Испания заслуженно фаворит

Выступая на последнем саммите НАТО в Вашингтоне, коллега Стармера, премьер-министр Педро Санчес, сказал, что Испания "заслуженно была фаворитом" на протяжении всего турнира, и поздравил игроков с тем, что они продемонстрировали отличный командный дух.

"За ними стоит вся Испания, - сказал он. - Мы очень гордимся нашей сборной и возлагаем на нее большие надежды. Верим, что в воскресенье мы станем чемпионами Европы".

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Место проведения: берлинский "Олимпиаштадион".

"Олимпиаштадион" - второй по величине футбольный стадион Германии. Он вмещает более 74 000 зрителей, хотя первоначально вмещал до 100 000 человек.

Футбольный стадион, спроектированный братьями Марч, был построен нацистской Германией в 1936 году к Берлинским Олимпийским играм. Он знаменит своим импонирующим дизайном, симметричной архитектурой и культовым Олимпийским колоколом.

Здесь проходил финал чемпионата мира по футболу 2006 года, в котором Италия победила Францию. Во время футбольного сезона здесь играет немецкий клуб второго дивизиона "Герта Берлин".

Матч Англия - Испания будет обслуживать бригада французского судьи Франсуа Летелье, который в свои 35 лет станет самым молодым арбитром в истории финалов еврокубков.

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