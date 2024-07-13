Финал Евро-2024 Испания - Англия: лучшая команда турнира против самой стойкой

Финал Евро-2024: Испания встретится с Англией в Берлине, чтобы постараться завоевать рекордный четвертый титул чемпиона Европы, в то время как Англия надеется выиграть свой первый европейский трофей.

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Евро-2024 завершается в воскресенье: в 21:00 на "Олимпиаштадион" в Берлине Испания встретится с Англией в самом ожидаемом футбольном матче года.

Это будет игра лучшей команды турнира против самой стойкой.

Англия третий раз играет в финале крупного турнира и впервые не на домашнем стадионе: в 1966 году в финале чемпионата мира "Львы" обыграли на "Уэмбли" сборную ФРГ, а три года назад, в финале Евро также на "Уэмбли" уступили итальянцам по пенальти.

Испания, напротив, имеет возможность завоевать рекордный четвертый титул и подтвердить за собой статус гегемона европейского футбола, утраченный после ухода поколения Хави и Иньесты.

Практически все эксперты, включая тренера англичан Гарета Саутгейта называют фаворитом матча Ла Роху. Они выиграли все шесть матчей на турнире, при этом выбив из борьбы таких сильных соперников, как Германия и Франция.

«Они (испанцы) по праву могут считаться фаворитами за то, что показали на этом турнире. Они были лучшей командой. У них на день больше на подготовку, а в последних трех финалах, а может и больше, это было весьма существенным фактором, поэтому нам нужно найти возможность для восстановления. Тактически нам придется быть идеальными, поскольку они очень хорошая команда. Но знаете, мы в финале". Гарет Саутгейт главный тренер сборной Англии

Англия, по меткому выражению одного из болельщиков, "доковыляла" до финала, пропустив первой во всех трех матчах навылет и показав яркую, агрессивную игру только в первом тайме матча против Нидерландов. В матче 1/8 финала подопечные Саутгейта были даже в шаге от вылета, сравняв счет лишь на пятой добавленной минуте после чуда-гола Беллингема, а затем вырвали победу в дополнительное время.

Результаты личных встреч: Англия немного впереди

В официальных матчах (чемпионат мира по футболу, Евро, отборочные матчи и Лига наций) Испания и Англия встречались всего 12 раз.

Англия одержала пять побед против четырех у Испании. При этом в плей-офф Евро или чемпионата мира соперники играли лишь однажды - в четвертьфинале Евро-96 Англия победила Испанию по пенальти, причем в той игре за команду играл ее нынешний главный тренер Гарет Саутгейт.

Забавный факт: в прошлом году те же команды сошлись в финале женского чемпионата мира. Испания тогда победила со счетом 1:0.

Spain's Julio Salinas, left, runs towards the England penalty area chased by Gareth Southgate during thei Euro96 quarter-final England vs Spain at Wembley Stadium AP/SANTIAGO LYON

Букмекеры и алгоритмы считают, что Испания впереди

По данным Google, шансы Испании на победу в течение девяноста минут составляют 40%. Шансы на ничью составляют 33%, а на победу Англии - всего 27%.

Алгоритм OptaAnalyst прогнозирует вероятность завоевание трофея Испанией в 60,38%, в то время как шансы Англии оцениваются в 39,22%.

Букмекеры полностью согласны с этим прогнозом и ставят на победу Испании с коэффициентом 8/11 против 13/10 у Англии. Испания также является фаворитом в девяносто минут основного времени, ее ставка составляет 8/5 против 13/5 у Англии. На ничью можно поставить с коэффициентом 19/10.

При этом Англия имеет самую высокую стоимость игроков на турнире - 1,52 млрд евро, а Испания, занявшая четвертое место, - 966 евро, сообщает Transfermrkt.

17-летний вундеркинд Ламин Ямаль может войти в историю (снова)

У Испании лучшая атака на турнире - 13 забитых мячей, а также самое большое количество игроков, забивавших в ворота соперников - 10.

Ламин Ямаль - самый молодой игрок, когда-либо забивавший на Евро, - сыграл важную роль в победах "Ла Рохи".

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Нападающий "Барселоны", которому накануне финала исполнилось 17 лет, забил блестящий гол в полуфинале против Франции и сделал три голевые передачи. Он и его 21-летний приятель Нико Уильямс внесли заметный вклад в резкое усиление атакующей мощи Испании.

Spain's Lamine Yamal slides past France's bench after scoring a stunning leveller against Les Bleus in the Euro 2024 semifinal in Munich AP/Hassan Ammar

Говоря об игре Ямаля в матче с Францией, главный тренер назвал его гол "гениальной игрой великого игрока, которого мы все знаем и должны развивать".

Защита Испании также будет сильнее, так как Робен Ле Норман и Дани Карвахаль вернутся после дисквалификации.

Гарри Кейн нацелился на "Золотую бутсу" Евро-2024

С тремя голами нападающий сборной Англии Гарри Кейн стал одним из лучших бомбардиров турнира и сохраняет шансы на получение "Золотой бутсы".

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Другая звезда сборной Англии, Джуд Беллингем, забил два гола, в том числе эффектным удар через себя на последних секундах основного времени матча против Словакии в первом раунде плей-офф.

Беллингем также входит в список претендентов на "Золотой мяч", поскольку ранее в этом году он уже помог мадридскому "Реалу" выиграть Лигу чемпионов.

Harry Kane celebrates England's qualification to the final after the game against the Netherlands in Dortmund AP/Martin Meissner

Гарет Саутгейт сказал, что он "безмерно горд" тем, что "смог вывести Англию в ее первый зарубежный финал".

"Единственная причина, по которой я согласился на эту работу, - попытаться принести успех Англии как стране и попытаться улучшить английский футбол".

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Великобритания может предоставить дополнительный выходной в случае победы Англии

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия должна "непременно отметить это событие", если Англия выиграет Евро-2024.

Комментарий лидера лейбористов прозвучал после призыва сделать понедельник выходным в случае победы английской команды.

Однако Стармер не стал торопить события, напомнив о проигранном Англией финале Евро в 2021 году.

"Я был на последнем финале. Я не хочу проходить через это снова, поэтому не хочу ничего сглазить, - сказал он. - Самое главное - добиться успеха в воскресенье".

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В 2022 году Стармер, находившийся тогда в оппозиции, поддержал призывы устроить выходной после финала женской сборной Англии на Евро, который она выиграли. Однако выходной в итоге не объявили, поскольку он был признан слишком дорогим для страны.

"Банковские выходные" обходятся экономике Великобритании в среднем в 2,9 миллиарда фунтов стерлингов, подсчитало правительство страны в 2010 году.

UEFA'S Euro 2024 trophy on show at Berlin's Olympiastadion AP/Markus Schreiber

Педро Санчес: "Испания заслуженно фаворит

Выступая на последнем саммите НАТО в Вашингтоне, коллега Стармера, премьер-министр Педро Санчес, сказал, что Испания "заслуженно была фаворитом" на протяжении всего турнира, и поздравил игроков с тем, что они продемонстрировали отличный командный дух.

"За ними стоит вся Испания, - сказал он. - Мы очень гордимся нашей сборной и возлагаем на нее большие надежды. Верим, что в воскресенье мы станем чемпионами Европы".

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Место проведения: берлинский "Олимпиаштадион".

"Олимпиаштадион" - второй по величине футбольный стадион Германии. Он вмещает более 74 000 зрителей, хотя первоначально вмещал до 100 000 человек.

Футбольный стадион, спроектированный братьями Марч, был построен нацистской Германией в 1936 году к Берлинским Олимпийским играм. Он знаменит своим импонирующим дизайном, симметричной архитектурой и культовым Олимпийским колоколом.

Здесь проходил финал чемпионата мира по футболу 2006 года, в котором Италия победила Францию. Во время футбольного сезона здесь играет немецкий клуб второго дивизиона "Герта Берлин".

Матч Англия - Испания будет обслуживать бригада французского судьи Франсуа Летелье, который в свои 35 лет станет самым молодым арбитром в истории финалов еврокубков.