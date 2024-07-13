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Министр спорта Франции искупалась в Сене

На Сене пройдут несколько олимпийских дисциплин
На Сене пройдут несколько олимпийских дисциплин Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
Опубликовано
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Олимпийские игры стартуют в Париже через две недели, и в водах Сены должны пройти несколько дисциплин. Беспокойство ряда участников вызывало качество воды в реке, однако в пятницу местные власти объявили о "хороших результатах" анализа воды.

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В субботу, 13 июля, уходящий министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера совершила небольшой заплыв по Сене близ здания Национальной Ассамблеи, эти кадры показал телеканал BFMTV. Чиновницу сопровождал триатлет Алекси Анкинкан, знаменосец французской делегации на Паралимпийских играх.

Олимпийские игры стартуют в Париже через две недели, и в Сене должны пройти несколько дисциплин. Беспокойство ряда участников вызывало качество воды в реке, однако в пятницу местные власти объявили о "хороших результатах" анализа воды.

На сегодняшний день Амели Удеа-Кастера - единственный политический деятель, искупавшийся в Сене. Ранее сделать это обещали президент страны Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго. Идальго подтвердила, что выполнит свое обязательство в среду, 17 июля, и пригласила лицензированных пловцов присоединиться к ней для заплыва между кварталом Сен-Поль и островом Сен-Луи.

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