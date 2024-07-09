Союзники по НАТО собираются в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы отметить 75-ю годовщину альянса. Свежие заявления о дальнейшей поддержке Украины призваны показать Москве, что никто не собирается оставлять Киев в одиночестве.

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Союзники по НАТО стремятся донести до Москвы, что поддержка Украины постоянна, и президент России Владимир Путин "глубоко ошибается", думая, что он дождётся того времени, когда она прекратится.

Лидеры 32 стран НАТО собрались в Вашингтоне, чтобы отметить 75-ю годовщину альянса, где ожидаются новые заявления об организации противовоздушной обороны Украины, включая поставку ракет Patriot.

Но этот саммит не станет поворотным пунктом для Украины в вопросе вступления в альянс, на нём приглашения Киеву не последует. Но будет объявлено о выделении 40 млрд евро на военные нужды в следующем году и о создании миссии по обучению украинских военных и содействию безопасности.

По данным источников в НАТО, все это призвано навести мосты, и чтобы Украины могла присоединиться, когда наступит подходящий момент.

Инициатива, получившая предварительное название NSATU - NATO Security Assistance and Training for Ukraine, станет главным форумом альянса по обучению и координации поставок вооружений. Она будет базироваться в Германии с более чем 700 сотрудниками.

Президент Украины Владимир Зеленский также будет в Вашингтоне, где проведет несколько двусторонних встреч, а также вместе с президентом США Джо Байденом организует специальное мероприятие для союзников и партнеров, не входящих в НАТО, которые подписали двусторонние соглашения о безопасности с Украиной.

Майкл Карпентер, старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США, сообщил журналистам, что наряду с запланированными объявлениями о новых военных поставках для Украины, альянс будет консолидировать поддержку на долгосрочную перспективу.

"Мы пошлем сильный сигнал Путину, что если он думает, что сможет пересилить коалицию стран, поддерживающих Украину, то он глубоко ошибается", - сказал Карпентер.

"Союзники создадут новое военное командование НАТО в Германии, которое будет использовать институциональные преимущества НАТО для координации обучения и оснащения, а также поможет Украине создать будущие силы", - добавил Карпентер.

Удары России "ужасны, трагичны, бессмысленны".

Необходимость институционализации поддержки Украины направлена на то, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность военного оборудования и избежать будущих дефицитов, которые в последние месяцы оказались катастрофическими на поле боя.

Это также план, разработанный уходящим генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом для гарантиии того, что поддержка Украины останется неотъемлемой частью приоритетов и функций НАТО, особенно в случае прихода к власти Дональда Трампа или других правительств, враждебно настроенных к проукраинским усилиям.

Хотя нет единого мнения о том, когда и как Украина может вступить в НАТО, несколько стран, включая США, стремятся ясно подчеркнуть, что Украина находится на пути к членству в альянсе, и что путь этот необратим.

"Не будет никакого приглашения к членству; вместо этого мы строим почву для наведения моста к членству", - сказал источник в НАТО в интервью Euronews.

"Мы должны сказать что-то новое; мы должны попытаться найти правильные слова, чтобы дать что-то большее, чем в прошлом году, чтобы это не изменило того факта, что мы привержены, чтобы было ясно, что мы, когда позволит время, пригласим Украину присоединиться", - сказал другой источник из одной из стран НАТО.

Почетный караул несет флаги США и Словакии, маршируя по взлетно-посадочной полосе перед прибытием президента Словакии Петера Пеллегрини, 8 июля 2024 года. AP Photo/Mark Schiefelbein

По словам Карпентера, формулировки по итогам саммита будут признавать продолжающиеся усилия Украины по проведению реформ и демонстрировать поддержку союзников на пути к членству в НАТО.

Саммит проходит после того, как в понедельник Россия нанесла ракетный удар по детской больнице в Киеве.

США, которые председательствуют на саммите, призвали к расследованию военных преступлений после того, как появились снимки медсестер, врачей и родителей, прижимающих к себе детей, лечившихся в больнице от рака, перенесённых операций или проходивших диализ.

Источники в НАТО считают, что это был намеренный сигнал в преддверии саммита, поскольку Путин часто пытается омрачить международные события провокационными демонстрациями "силы".

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Сцены трагедии в больнице "Охматдет" в украинской столице всколыхнули весь мир.

"Вы можете использовать любые прилагательные, чтобы описать нападение на детскую больницу. С человеческой точки зрения это ужасно, это трагедия, это бессмысленно и требует серьезного расследования", - сказал Карпентер.