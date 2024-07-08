В Германии обеспокоены предвыборными обещаниями французских левых

By Liv Stroud

Корреспондент Euronews поговорила с политологом.

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Итоги внеочередных выборов во Франции преподнесли множество неожиданностей после того, как левое крыло, вопреки прогнозам большинства опросных институтов, в последний момент вырвалось вперед и помешало ультраправым прийти к власти.

Но как это повлияет на отношения Франции с Германией? Научный сотрудник Немецкого общества внешней политики Джейкоб Росс говорит, что реакция неоднозначна.

"Германия, как мне кажется, очень обеспокоена тем, что часть левой коалиции, если эта коалиция действительно станет ответственной за правительство". "Непокоренная Франция", французская левая партия с такими фигурами, как Жан-Люк Меланшон, который в прошлом выражал весьма антинемецкие настроения. Однако в Германии также испытывают огромное облегчение от того, что прихода к власти "Национального объединения" удалось избежать. И теперь существует большая неопределенность, потому что неясно, кто возглавит правительство в будущем, кто станет премьер-министром. Этого пока не знают даже партии, входящие в левую коалицию. Будет ли эта левая коалиция вообще входить в правительство, и это в то время, когда нужна большая стабильность, и такую неопределенность нельзя себе позволить".

У Германии есть серьезные опасения по поводу экономической и финансовой политики, если к власти придет левая коалиция. Франция и так имеет большую задолженность, а коалиция дала дорогостоящие предвыборные обещания, которые, вероятно, вызовут трения на уровне ЕС.

Из Берлина передает корреспондент Euronews Лив Страуд: "Несмотря на то, что мировые лидеры, включая Шольца, выразили свое облегчение по поводу левого поворота Франции в эти выходные, взоры экспертов теперь обращены на то, как новая коалиция сможет справиться с ситуацией, если Трампу удастся прийти к власти в конце этого года".