Израиль построит на Голанах два новых поселения

Правительство Израиля утвердило план по строительству на Голанских высотах двух новых поселений - Асиф и Матар. Кроме того, будут возведены два дополнительных квартала в городе Кацрин. На проект будут выделены более 310 миллионов в пересчете на доллары.

Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля: "Администрация бывшего президента США Дональда Трампа признала израильский суверенитет над Голанами, и тот факт, что администрация президента США Джо Байдена дала понять, что этот политический курс никак не изменится, так же имеет большое значение. После десяти лет ужасной гражданской войны в Сирии любой здравомыслящий человек понимает - будет лучше, если Голанские высоты останутся под контролем Израиля".

Принадлежавшие с сороковых годов прошлого века Сирии Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В декабре 1981 года Кнессет принял закон, провозглашающий суверенитет еврейского государства над этой территорией. Международное сообщество суверенитет Израиля над Голанами не признает.