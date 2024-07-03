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Париж: речная полиция к Олимпиаде готова

Париж, Франция
Париж, Франция Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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В день открытия Олимпийских игр за порядком будут следить 45 тысяч полицейских и жандармов. Помощь им окажут порядка 18 тысяч военных.

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Французская речная полиция в рамках подготовки к Олимпиаде в Париже проводит учения на Сене. Открытие летних Игр состоится 26 июля. Впервые в истории торжественная церемония пройдет не на суше, а на воде.

Спортсмены-участники традиционного парада (всего около 10 тысяч человек) проплывут по реке на лодках и катерах от моста Аустерлиц до Йенского моста близ Эйфеловой башни. С берега за церемонией будут наблюдать около 500 тысяч человек.

По случаю мероприятия запланирована крупная полицейская операция. В департаменте парижской речной полиции не ожидают особых проблем.

Софи Малерб, начальник управления речной полиции Парижа: "Мы особенно гордимся тем, что сможем обеспечить безопасность на реке во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Мы готовимся, но готовимся не только к Олимпийским играм. Это постоянный процесс. Это то, что мы делаем каждый день. Утром речная бригада занимается тренировками, будь то пилотирование, дайвинг или плавание. Все это для того, чтобы мы были в лучшей форме к церемонии открытия на Сене, а затем к морским соревнованиям, безопасность которых мы будем обеспечивать".

В день открытия Олимпийских игр за порядком будет следить 45 тысяч полицейских и жандармов. Помощь им окажут порядка 18 тысяч военных. Ежедневно обеспечивать безопасность в столице во время соревнований будут 35 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

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