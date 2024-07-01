Суд оправдал всех 28 фигурантов дела о "Панамском досье"

By euronews

Спустя восемь лет публикации "панамского архива" суд в Панаме решил прекратить уголовное преследование в отношении 28 обвиняемых.

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Процесс в суде Панамы по делу так называемого "панамагейта" завершился оправдательным приговором в отношении всех подсудимых. В пятницу судья Балоиса Маркинес пояснила в своём вердикте, что сторона обвинения не предоставила достаточно убедительных аргументов в пользу своей версии, назвав её доказательную базу "ненадёжной".

Прокуроры требовали признать 28 фигурантов виновными в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов за счёт создания 215 тысяч офшорных фирм и назначить, в частности, соучередителям юридической фирмы Mossack Fonseca Юргену Моссаку и Рамону Фонсеке в качестве наказания 12 лет тюрьмы.

Последний умер ещё до вынесения приговора - в мае этого года.

Откуда взялись "Панамские документы"

"Панамский архив" был опубликован в 2016 году. Там содержались конфиденциальные сведения об активах и транзакциях сотен лиц - глав государств, чиновников, звёзд шоу-бизнеса, знаменитых спортсментов и прочих.

Данные объёмом 2,6 терабайта целый год изучали сотрудники немецкой газеты Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистов (ICIJ), действующий в США. Всего в расследовании приняли участие более 400 журналистов, работавших на порядка 100 СМИ из десятков стран. Обнародование его итогов вызвало скандал мирового масштаба.

Разрушенные карьеры, отставки, расследования

Небывалый ажиотаж вокруг дела связан с огромным количеством известных людей, оказавшихся в списке. Среди них - тогдашний премьер Исландии Сигмундур Давид Гуннлёйгссон, премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, украинские лидеры Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

В документах Mossack Fonseca также упоминаются футболист Лионель Месси и режиссёр Педро Альмодовар. В центре расследования оказались и люди из близкого окружения российского лидера Владимира Путина, которых считают "хранителями" его миллиардов.

После публикации архива банковская система Панамы, получившей репутацию "офшорного рая", пережила серьёзный кризис. Правительства целого ряда стран ушло в отставку. Многим фигурантам пришлось публично объясняться перед общественностью.

Сама фирма Моссака и Фонсеки прекратила работу.

В 2019 году в Панаме ввели уголовную ответственность за неуплату налогов, если сумма превышает 300 000 долларов.

А компания Netflix даже сняла фильм "Прачечная", посвящённый "панамагейту", в котором снялись Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас.