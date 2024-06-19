EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Марк Рютте может стать новым генсеком НАТО

Марк Рютте может стать новым генсеком НАТО
Марк Рютте может стать новым генсеком НАТО Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Венгрия сняла возражения. Правоцентрист Марк Рютте считается наиболее предпочтительным кандидатом для большинства союзников по НАТО, включая таких крупных членов, как США и Германия.

РЕКЛАМА

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Венгрия сняла вето с его кандидатуры.

Чтобы обеспечить себе место, уходящий премьер-министр дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это соглашение.

"Это означает, что мы очень близки к принятию решения. Не я буду решать, кто станет моим преемником. Это должны сделать страны-члены НАТО, но я рад, что мы близки к решению, потому что Венгрия была одной из немногих стран, которые выступали против Марка Рютте, и когда Венгрия теперь поддерживает Марка Рютте, до назначения остается совсем немного", — сказал Столтенберг.

Правоцентрист Марк Рютте считается наиболее предпочтительным кандидатом для большинства союзников по НАТО, включая таких крупных членов, как США и Германия.

Для назначения генерального секретаря требуется согласие всех 32 членов альянса.

Ранее Словакия заявила, что готова поддержать Рютте в обмен на помощь с усилением ПВО.

Вначале этого года Турция выступила против кандидатуры Рютте, но в апреле сняла свои возражения.

И хотя президент Румынии Клаус Йоханнис также выдвинул свою кандидатуру на этот пост, официальные лица и аналитики считают, что он не будет представлять серьезной проблемы для Рютте. Ожидается, что Йоханнис в ближайшее время снимет свою кандидатуру.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Венгрия заблокировала предоставление финансовой помощи ЕС Украине

Венгрия: первые дебаты на общественном телевидении за два десятилетия

Петер Мадьяр: новое лицо венгерской оппозиции

Марк Рютте Виктор Орбан НАТО