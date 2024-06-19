Марк Рютте может стать новым генсеком НАТО

By Euronews

Венгрия сняла возражения. Правоцентрист Марк Рютте считается наиболее предпочтительным кандидатом для большинства союзников по НАТО, включая таких крупных членов, как США и Германия.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте может стать следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Венгрия сняла вето с его кандидатуры.

Чтобы обеспечить себе место, уходящий премьер-министр дал письменные гарантии, что Венгрия не будет принимать участие в новых планах военного альянса по оказанию поддержки Украине.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал это соглашение.

"Это означает, что мы очень близки к принятию решения. Не я буду решать, кто станет моим преемником. Это должны сделать страны-члены НАТО, но я рад, что мы близки к решению, потому что Венгрия была одной из немногих стран, которые выступали против Марка Рютте, и когда Венгрия теперь поддерживает Марка Рютте, до назначения остается совсем немного", — сказал Столтенберг.

Правоцентрист Марк Рютте считается наиболее предпочтительным кандидатом для большинства союзников по НАТО, включая таких крупных членов, как США и Германия.

Для назначения генерального секретаря требуется согласие всех 32 членов альянса.

Ранее Словакия заявила, что готова поддержать Рютте в обмен на помощь с усилением ПВО.

Вначале этого года Турция выступила против кандидатуры Рютте, но в апреле сняла свои возражения.

И хотя президент Румынии Клаус Йоханнис также выдвинул свою кандидатуру на этот пост, официальные лица и аналитики считают, что он не будет представлять серьезной проблемы для Рютте. Ожидается, что Йоханнис в ближайшее время снимет свою кандидатуру.