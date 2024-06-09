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Британский телеведущий Майкл Мосли найден мертвым

Тело Мосли было обнаружено в воскресенье
Тело Мосли было обнаружено в воскресенье Авторское право Antonis Mystiloglou/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Antonis Mystiloglou/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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По предварительным данным, он упал с крутого склона во время пешей прогулки по острову.

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Полиция сообщила, что тело пропавшего британского телеведущего Майкла Мосли было найдено на одном из греческих островов в воскресенье утром.

Мосли пропал на острове Сими в среду днем после пешей прогулки.

Мэр острова Лефтерис Папакалодукас заявил, что Мосли, скорее всего, упал с крутого склона.

67-летний Мосли хорошо известен в Великобритании благодаря своим регулярным выступлениям на телевидении и радио, а также колонке в газете Daily Mail. За пределами Великобритании он известен благодаря своей книге о об интервальном голодании.

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