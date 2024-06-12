By Euronews и EBU

Французская и испанская полиции провели учения по борьбе с терроризмом в преддверии Олимпийских игр. По сценарию, учения начались во французской Байонне, где "нападавшие" устроили "теракт". Затем они бежали в испанский город Сан-Себастьян, где захватили "заложников".

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Французская и испанская полиции провели учения по борьбе с терроризмом в преддверии Олимпийских игр.

По сценарию, учения начались во французской Байонне, где "нападавшие" устроили "теракт". Затем они бежали в испанский город Сан-Себастьян, где захватили "заложников", говорится в заявлении национальной полиции Испании.

Полицейские подразделения задействовали протокол по урегулированию подобных инцидентов в ходе учений, направленных на повышение возможностей реагирования. За операцией "Оптимус" в Испании наблюдало Управление Генерального комиссара по информации. В них участвовали различные подразделения, включая Специальные оперативные группы по обеспечению безопасности (GOES), группы по обезвреживанию бомб (TEDAX-NRBQ), а также кинологические группы и робот-сапёр.

Dыставка, посвященная истории Олимпийских игр, в Музее иммиграции, Париж, 11 июня 2024 г. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В Париже, Байонне, Мадриде и Сан-Себастьяне были созданы координационные пункты для обеспечения эффективной связи и проведения операций между национальными силами обеих стран.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, за ними последуют Паралимпийские игры.