EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Франция и Испания провели учения по борьбе с терроризмом в преддверии ОИ

Кадр из видео: робот-сапёр, использованный в ходе учений "Оптимус" французской и испанской полиций, 11 июня 2024 г.
Кадр из видео: робот-сапёр, использованный в ходе учений "Оптимус" французской и испанской полиций, 11 июня 2024 г. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews и EBU
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Французская и испанская полиции провели учения по борьбе с терроризмом в преддверии Олимпийских игр. По сценарию, учения начались во французской Байонне, где "нападавшие" устроили "теракт". Затем они бежали в испанский город Сан-Себастьян, где захватили "заложников".

РЕКЛАМА

Французская и испанская полиции провели учения по борьбе с терроризмом в преддверии Олимпийских игр.

По сценарию, учения начались во французской Байонне, где "нападавшие" устроили "теракт". Затем они бежали в испанский город Сан-Себастьян, где захватили "заложников", говорится в заявлении национальной полиции Испании.

Полицейские подразделения задействовали протокол по урегулированию подобных инцидентов в ходе учений, направленных на повышение возможностей реагирования. За операцией "Оптимус" в Испании наблюдало Управление Генерального комиссара по информации. В них участвовали различные подразделения, включая Специальные оперативные группы по обеспечению безопасности (GOES), группы по обезвреживанию бомб (TEDAX-NRBQ), а также кинологические группы и робот-сапёр.

Dыставка, посвященная истории Олимпийских игр, в Музее иммиграции, Париж, 11 июня 2024 г.
Dыставка, посвященная истории Олимпийских игр, в Музее иммиграции, Париж, 11 июня 2024 г. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

В Париже, Байонне, Мадриде и Сан-Себастьяне были созданы координационные пункты для обеспечения эффективной связи и проведения операций между национальными силами обеих стран.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, за ними последуют Паралимпийские игры.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Испании грузовик наехал на пост полиции: шесть человек погибли

Европейский день памяти жертв терроризма

В Испании раскрыли кражу иберийского хамона на 200 тысяч евро

Теракт Полиция Олимпийские игры Безопасность ОИ-2024 в Париже