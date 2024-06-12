Французская и испанская полиции провели учения по борьбе с терроризмом в преддверии Олимпийских игр. По сценарию, учения начались во французской Байонне, где "нападавшие" устроили "теракт". Затем они бежали в испанский город Сан-Себастьян, где захватили "заложников".
Французская и испанская полиции провели учения по борьбе с терроризмом в преддверии Олимпийских игр.
По сценарию, учения начались во французской Байонне, где "нападавшие" устроили "теракт". Затем они бежали в испанский город Сан-Себастьян, где захватили "заложников", говорится в заявлении национальной полиции Испании.
Полицейские подразделения задействовали протокол по урегулированию подобных инцидентов в ходе учений, направленных на повышение возможностей реагирования. За операцией "Оптимус" в Испании наблюдало Управление Генерального комиссара по информации. В них участвовали различные подразделения, включая Специальные оперативные группы по обеспечению безопасности (GOES), группы по обезвреживанию бомб (TEDAX-NRBQ), а также кинологические группы и робот-сапёр.
В Париже, Байонне, Мадриде и Сан-Себастьяне были созданы координационные пункты для обеспечения эффективной связи и проведения операций между национальными силами обеих стран.
Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа, за ними последуют Паралимпийские игры.