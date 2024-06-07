Филадельфийский коридор полностью под контролем ЦАХАЛ

By Euronews

Израильские военные взяли под полный контроль Филадельфийский коридор. ЦАХАЛ заявляет, что целью удара по школе БАПОР в Нусейрате были боевики ХАМАС, часть из которых участвовала в нападении на Израиль 7 октября.

РЕКЛАМА

ЦАХАЛ полностью захватил Филадельфийский коридор. Линия границы между сектором Газа и Египтом протяжённостью 20 км контролируется израильскими военными.

Танки достигли береговой линии через неделю после того, как Армия обороны Израиля сообщила об "оперативном контроле над пограничной линией стратегического значения".

США затребовали у Израиля дополнительную информацию об авиаударе по школе БАПОР в Нусейрате.

Причиной тому стали сообщения о гибели "от 35 до 45 мирных жителей". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил "смертоносный удар по школе", отметив, что объекты организации должны быть неприкосновенны, в том числе во время вооруженного конфликта.

В ЦАХАЛ заявили, что в Нусейрате уничтожены до 30 боевиков ХАМАС, часть из которых участововала в нападении на Израиль 7 октября.

Школа в Нусейрате после удара ЦАХАЛ AP

Официальный представитель кабмина Израиля Давид Менсер заявил, что целью израильской армии были именно боевики, "которые собирались использовать школу и находящееся в ней убежище".

"К сожалению, мы увидели, что некоторые СМИ снова попались на уловку ХАМАС, прежде чем проверить факты", - сказал официальный представитель ЦАХАЛ контр-Даниэль Хагари, подчеркнув что удар был нанесен на основе разведданных, собранных из различных источников.

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прислушался к его предостережениям против проведения крупного наступления в Рафахе. ЦАХАЛ продолжает "ограниченную операцию" в этом районе и других частях сектора Газа.

В понедельник в Тель-Авив прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы попытаться добиться прогресса в достижении перемирия и освобождения заложников.

В конце июля глава израильского правительства выступит на совместном заседании Конгресса США.