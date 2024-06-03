Найджел Фараж возвращается в большую политику

By Euronews

Известный британский популист Найджел Фараж заявил о возвращении в большую политику - он намерен принять участие в предстоящих парламентских выборах

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Один из идеологов выхода Великобритании из Евросоюза Найджел Фараж объявил о возвращении в большую политику. В понедельник на пресс-конференции в Лондоне, он заявил, что вновь возглавит основанную им правопопулистскую партию Reform UK (бывшая Партия Brexit) и примет участие в предстоящих 4 июля выборах в Палату общин британского парламента.

"Мы знаем, что итог выборов предрешен. Лейбористы одерживают победу, и ни о какой борьбе речи не идет, - сказал Фараж. - Политическая революция - то, к чему я по-настоящему призываю, и то, что я намерен возглавить. Да, я говорю о революции, о том, чтобы сказать "нет" политическому статус-кво".

По словам убежденного евроскептика, меняющие друг друга тори и лейбористы не способны изменить к лучшему ситуацию в стране, которая "нуждается в радикальных преобразованиях". В своем выступлении 60-летний журналист и политик указал на кризис в национальной системе здравоохранения, на стареющую инфраструктуру, падение уровня образования и отсутствие достаточных стимулов для роста экономики. А главной темой предвыборной кампании, убежден Фрараж, должен стать вопрос массовой иммиграции и чрезмерного роста населения страны, в которых, по его мнению, кроется причина снижения уровня жизни людей и повышения уровня преступности.

Ричард Тайс, возглавлявший Reform UK последние три года, добровольно отказался от поста лидера партии. При этом еще на прошлой неделе Фараж, остававшийся почетным председателем Reform UK, заявлял, что не будет возвращаться в британскую политику и что для него гораздо важнее поддержать его союзника Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

Восьмая попытка

Фараж заявил, что будет баллотироваться в приморском городе Клактон-он-Си. Для него эта попытка завоевать место в Палате общин станет уже восьмой. Все семь предыдущих закончились неудачей.

До роспуска британского парламента в преддверии выборов Reform UK в Палате общин представлял единственный депутат - Ли Андерсон, который вступил в нее в марте 2024 года, покинув ряды консерваторов после допущенных им резких антиисламских высказываний и отказа за них извиняться. Сам Фараж в 1999-2020 годах был депутатом Европарламента, однако никогда не был британским парламентарием.

В 2006-2009 годах и 2010-2016 годах он возглавлял Партию независимости Соединенного Королевства (UKIP), а в 2019 году основал Партию Brexit, которая после выхода королевства из состава ЕС была переименована в Reform UK. В 2021 году Фараж ушел с поста ее лидера и вернулся к журналистике, став одним из ведущих новостного телеканала GB News, который отличает правая политическая повестка.

Ни одна из трех партий Фаража никогда не была представлена в Палате общин более чем двумя депутатами одновременно и лишь один раз провела своего представителя в парламент в ходе всеобщих выборов.