Мексиканский президент бросает вызов Панамскому каналу

By euronews

Обрадор принял участие в торжественном открытии Межокеанской железной дороги

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Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор принял участие в торжественном открытии Межокеанской железной дороги - железнодорожного маршрута, который должен стать альтернативой Панамскому каналу. Обрадор особо подчеркнул, что Мексика не хочет "конкурировать с нашими панамскими братьями". В то же время этот проект, давно поддерживаемый его администрацией, призван претендовать на долю Мексики в межконтинентальной торговле между Азией и Европой.

Обрадор говорит, что многие азиатские компании проявили интерес к проекту, поскольку Панамский канал "перенасыщен". По железной дороге будут ходить как пассажирские, так и грузовые поезда от Коацакоалькоса в Мексиканском заливе до тихоокеанского порта Салина-Крус. Протяженность маршрута составит около 230 км через самое узкое место Мексики. Ожидается, что время в пути составит 3 часа.