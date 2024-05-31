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Французские туристы не могут покинуть Новую Каледонию

Эвакуация туристов из Новой Каледонии идет медленными темпами, в то время как ситуация на острове, по словам французского премьер-министра, остается напряженной
Эвакуация туристов из Новой Каледонии идет медленными темпами, в то время как ситуация на острове, по словам французского премьер-министра, остается напряженной Авторское право LAC Adam Abela/ Commonwealth of Australia, Department of Defence
Авторское право LAC Adam Abela/ Commonwealth of Australia, Department of Defence
By Euronews
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В середине мая в Новой Каледонии вспыхнули беспорядки. На острове было введено чрезвычайное положение, аэропорт Нумеа закрыт для коммерческих рейсов до 2 июня.

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Десятки французских туристов не могут покинуть Новую Каледонию.

Люди говорят, что чувствуют себя брошенными, в то время как местные власти заявляют, что делают все возможное для сохранения спокойствия на острове.

В середине мая в Новой Каледонии вспыхнули протесты из-за рассмотрения парламентом Франции вопроса об изменении избирательного законодательства.

За две недели на острове погибли семь человек, в том числе два жандарма. Париж был вынужден объявить чрезвычайное положение и направить дополнительные силы правопорядка. Позже режим ЧП был отменен, однако продолжает действовать комендантский час.

В пятницу местные власти объявили, что аэропорт Нумеа останется закрыт для коммерческих рейсов до утра 3 июня.

На военно-транспортных самолетах Франции, Австралии и Новой Зеландии за последние несколько дней с острова были эвакуированы более 1 600 французских и иностранных туристов.

Ситуация в Новой Каледонии, по словам премьер-министра Франции Габриэля Атталя, "остается напряженной".

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