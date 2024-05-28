Греки впервые голосуют по почте

By Euronews

Граждане Греции впервые могут отдать свои голоса по почте; правительство уверяет, что максимально внимательно относится к обеспечению безопасности

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Более 200 тысяч греков принимают участие в европейских выборах, голосуя по почте. Греция стала одной из последних европейских стран, устроивших у себя подобную систему. Благодаря этому стало гораздо легче проголосовать людям, живущими работающим за пределами своей страны. Граждане Греции смогут отправить почтовые бюллетени из примерно 120 стран.

«Я хотела освободить воскресенье, я не могу сказать, какие ещё планы возникнут на этот день, но в то же время я считаю, что голосовать очень важно. Во-вторых, это новая процедура, и я хотела попробовать».

Греческая оппозиция подвергла в своё время критике решение организовать почтовое голосование, опасаясь махинаций.

Правительство уверяет, что максимально внимательно подошло к вопросу обеспечения анонимности и безопасности голосования и исключения возможных нарушений и манипуляций.

Атанасиос Баллербас, генеральный секретарь МВД Греции:

«В целом уровень безопасности повышен. Конверт для анонимного голосования защищён как банкнота, его невозможно воспроизвести. Существуют также электронные процедуры, которые гарантируют прозрачность и целостность как избирателям, так наблюдателям от участвующих в выборах партий».

Среди преимуществ реформы называют меньшее воздействие на окружающую среду: избиратель получает не десятки разных бюллетеней, а всего один, вместе с небольшим буклетом, который содержит инструкции по голосованию.

Фэй Дулгери, Euronews:

«Значительные опасения вызывает процент воздержавшихся от голосования на европейских выборах. В Греции правительство с помощью голосования по почте хочет устранить препятствия , кто хочет проголосовать, но по каким-то объективным причинам не сможет этого сделать в назначенный день. Поэтому пока неясно, окажет ли реформа реальное влияние на уровень участия в выборах».