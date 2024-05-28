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Греки впервые голосуют по почте

Греция одной из последних европейских стран разрешила гражданам голосовать по почте
Греция одной из последних европейских стран разрешила гражданам голосовать по почте Авторское право Associated Press
Авторское право Associated Press
By Euronews
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Граждане Греции впервые могут отдать свои голоса по почте; правительство уверяет, что максимально внимательно относится к обеспечению безопасности

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Более 200 тысяч греков принимают участие в европейских выборах, голосуя по почте. Греция стала одной из последних европейских стран, устроивших у себя подобную систему. Благодаря этому стало гораздо легче проголосовать людям, живущими работающим за пределами своей страны. Граждане Греции смогут отправить почтовые бюллетени из примерно 120 стран.

«Я хотела освободить воскресенье, я не могу сказать, какие ещё планы возникнут на этот день, но в то же время я считаю, что голосовать очень важно. Во-вторых, это новая процедура, и я хотела попробовать».

Греческая оппозиция подвергла в своё время критике решение организовать почтовое голосование, опасаясь махинаций.

Правительство уверяет, что максимально внимательно подошло к вопросу обеспечения анонимности и безопасности голосования и исключения возможных нарушений и манипуляций.

Атанасиос Баллербас, генеральный секретарь МВД Греции:

«В целом уровень безопасности повышен. Конверт для анонимного голосования защищён как банкнота, его невозможно воспроизвести. Существуют также электронные процедуры, которые гарантируют прозрачность и целостность как избирателям, так наблюдателям от участвующих в выборах партий».

Среди преимуществ реформы называют меньшее воздействие на окружающую среду: избиратель получает не десятки разных бюллетеней, а всего один, вместе с небольшим буклетом, который содержит инструкции по голосованию.

Фэй Дулгери, Euronews:

«Значительные опасения вызывает процент воздержавшихся от голосования на европейских выборах. В Греции правительство с помощью голосования по почте хочет устранить препятствия , кто хочет проголосовать, но по каким-то объективным причинам не сможет этого сделать в назначенный день. Поэтому пока неясно, окажет ли реформа реальное влияние на уровень участия в выборах».

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