Президент Франции совершит государственный визит в Германию

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках государственного визита.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в это воскресенье отправляется в Германию с государственным визитом. Он продлится три дня. Макрон будет принят федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и встретится с канцлером Олафом Шольцем. Это станет первым визитом такого ранга французского лидера в ФРГ за последние 24 года.

София Хатценкова, Euronews:"Цель этого визита – укрепить отношения Франции с Германией".

Жанетт Сюэ, Комитет по франко-германским отношениям:"Этот государственный визит происходит в решающий момент не только для Франции и Германии, но и для всей Европы. До европейских выборов осталось две недели. Таким образом, идея заключается в том, чтобы сблизиться, найти точки соприкосновения между Францией и Германией по вопросам, касающимся будущего. Речь идет технологиях, инновациях, искусственном интеллекте. Во время государственного визита будут затронуты и другие очень важные темы, такие как демократия и молодежь".

София Хатценкова, Euronews:"Два президента собираются отпраздновать 75-летие конституции Германии. После государственного визита состоится франко-германский совет министров с участием канцлера Шольца. Этот государственный визит жители Берлина, с которыми мы беседовали, оценивают весьма положительно".

Вольфрам Викерт, художник и писатель:"Да, я поддерживаю Макрона. Он мне очень нравится. Мне также нравится его политика. Единственное, чего я не хочу, это, чтобы он защищал воздушное пространство Украины или отправлял туда сухопутные войска. Эта глупая война должна закончиться".

Беате Рохл, жительница Берлина:"Я думаю, что если этот государственный визит, направлен на содействие укреплению Европы, то это здорово".

Государственный визит Эммануэля Макрона в Германию должен был состояться в июле 2023 года, но был перенесен из-за охвативших Францию беспорядков.

Лив Страуд, Euronews:"Визит проходит в напряженное для европейских стран время: опросы показывают, что партии евроскептиков могут добиться значительных успехов на предстоящих выборах в ЕС. Обе страны будут нацелены на то, чтобы продемонстрировать силу единой Европы".