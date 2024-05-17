Премьер-министр Словакии в тяжелом состоянии после новой операции

By Euronews

В доме задержанного подозреваемого провели обыск, изъяты компьютер и документы.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в тяжелом состоянии после новой операции, проведенной в отделении интенсивной терапии больницы в Банска-Бистрице.

На пресс-конференции в пятницу медицинский персонал больницы сообщил, что состояние Фицо стабильное и он находится в сознании.

"По результатам хирургического вмешательства была удалена некротическая ткань, оставшаяся после огнестрельного ранения. В настоящее время пациент находится в сознании, его состояние стабильно, но его оставляют в отделении интенсивной терапии, и его состояние действительно тяжелое. Так что все, что происходит, является стандартным для того тяжелого состояния, в котором сейчас находится премьер-министр", — заявила Мириам Лапуникова, директор больницы.

59-летний глава правительства получил множественные ранения в среду, когда приветствовал своих сторонников в городе Гандлова на западе Словакии.

Полиция взяла под стражу подозреваемого. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство. В его доме в городе Левице прошел обыск, изъяли компьютер и некоторые документы.

Власти назвали его "одиноким волком", не связанным с какой-либо политической группой. Но министр внутренних дел заявил, что нападение могло быть совершено по политическим мотивам.