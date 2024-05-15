Николас Шмит: "Нельзя иметь соглашений с ультраправыми"

ЕС нужна смелая социальная программа, чтобы оживить "Зеленую сделку". Миграционная политика тоже нуждается в пересмотре - в том, что касается соглашений с автократиями. В этом убежден Николас Шмит, ведущий кандидат от социалистов и демократов на евовыборах и наш гость в программе "Глобальный диалог

"Настало время перемен"

Николас Шмит пять лет трудился в Брюсселе под началом Урсулы фон дер Ляйен, занимаясь вопросами труда и социальных прав, а сегодня он идет на выборы, надеясь на победу и, возможно, на пост председателя Евркомиссии.

"После пяти лет, в течение которых мы пытались поставить социальную проблематику во главу угла, нам еще есть, куда двигаться. Думаю, сейчас самое время для социал-демократов встать во главе Комиссии", - заявил он в интервью нашему каналу.

Нынешний период экономической, социальной и геополитической неопределенности требует усилий, которых, по словам Шимта, можно добиться только сменой курса. "У нас очень ясная позиция по социальным вопросам. Мы собираемся продолжать активную социальную политику. Нам пора снова объединить наше общество, речь идет о социальной сплоченности, о социальной справедливости. Вторая задача - объединить социальную сферу и "Зеленую сделку". Надо активнее подчеркивать социальное измерение "Зеленой сделки", а также, кстати, ее экономическое и промышленное измерение. Это заложено в нашей программе. И третий пункт - мы четко заявляем о нашей твердой приверженности демократии!" - рассказывает Шмит.

Адекватная минимальная заработная плата, работа на цифровых платформах и прозрачность окладов - вот некоторые из социальных директив, недавно утвержденных в ЕС по инициативе команды Шмита. По его словам, нет ничего удивительного в том, что поступающие из Брюсселя предложения корректируются на местах. "Мы работаем на основе компромиссов: ни одно предложение, исходящее от Комиссии, не принимается в том виде, в котором поступило. Так устроена Европа", - уточняет он.

"Европа не должна быть наивной"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о риске "торговой войне" с Китаем - из-за демпинга, крупных субсидий китайским компаниям и нечестной торговой практики. Наш собеседник убежден: "Европа не должна быть наивной, ей следует защищать свои интересы - особенно когда мы чувствуем, что Китай нас не уважает. Европа должна быть смелее, гораздо активнее".

Шмит ен исключает введения санкций, но считает, что путь диалога предпочтительнее. "Европа в этом новом глобальном контексте должна быть более смелой. Но в то же время мы должны продолжать диалог с Китаем", - поясняет он.

Фермы и ИИ

Говоря о недавних панъевропейских выступлениях фермеров, Шмит признает: "В последние годы, десятилетия даже, мы наблюдали снижение доходов фермеров, видели огромный рост их производственных затрат, при этом выручка агропроизводителей, их ценообразование этого не отражали.

Считаю, нам необходимо задуматься. Насколько уместна нынешняя концепция рынка? Ведь она наказывает многих фермеров, часто малые и средние хозяйства испытывают большие трудности".

Какой выход видит политик? "Внедрение технологий, безусловно, очень важно. Мы развиваем искусственный интеллект, можно поддержать фермеров с его помощью. Есть и проблема бюрократии. Если фермер проводит больше времени в офисе, чем в поле, это ненормально. И в конечном итоге фермеры очень заинтересованы в успехе "Зеленой сделки", пакта, который будет справедливым - социально и экономически справедливым", - комментирует Шмит.

Нет руандийской модели!

ЕС утверждает новый свод правил о мигрантах и просителях убежища, который, как считают в Брюсселе, оптимизирует прием и отсев людей. Проект вызывает и волну критики, в частности, в том, что касается экстернализации - заключения соглашений с третьими странами для того, чтобы сдерживать поток беженцев.

"Я лишен энтузиазма в отношении соглашений, которые еще не доказали свою эффективность, - говорит Шмит. - Мы тратим огромные деньги, передаем их разным режимам или правительствам, например, правительству Туниса. При этом мы знаем, что местные власти порой очень плохо обращаются с беженцами. Есть проблема Ливии с ее двумя правительствами, есть Египет... Что делать? Считаю, мы должны пересмотреть договоры, подумать, что можно сделать по-другому. Ведь мы точно не знаем, как именно используются наши деньги. Я слышал, что с Ливаном также заключили соглашение, чтобы не пускать сирийцев в Европу. Никто не знает, как именно там потратят обещанные суммы, учитывая положение ливанского правительства, которое, в некотором смысле, является очень слабым. Там ведь активны группировка "Хезболлах" и другие центры влияния".

Шмит отрицает, что экстернализация в ЕС может приобрести очертания так называемой руандийской модели: речь идет о плане Великобритании, которая по договоренности с Руандой будет отправлять туда нелегалов на время рассмотрения прошений об убежище. "Я категорически против того, что мы называем руандийской моделью. Она противоречит фундаментальным правам, на которых стоит Европа", - отмечает Шмит.

Что сказал бы Черчилль?

От миграции - к международной повестке. Сможет ли ЕС одиночку помочь Украине, если следующим президентом США станет Дональд Трамп? "Думаю, мы должны сделать все, что потребуется. Сказать, что Европа не в силах значит - шире открыть дверь Путину", - говорит Шмит. Напоминая, что политическая готовность к созданию европейской стратегии обороны и безопасности растет. Самый сложный вопрос для большинства политиков - финансирование. Откуда взять деньги?

"Я всегда говорю оппонентам: вы можете представить себе Черчилля, который в 1940 году сказал бы: "Не уверен, что смогу противостоять нацистам, потому что не знаю, как это финансировать". Можно такое представить? Нет. Мы именно в такой ситуации". Николас Шмит.

"Я всегда говорю оппонентам: вы можете представить себе Черчилля, который в 1940 году сказал бы: "Не уверен, что смогу противостоять нацистам, потому что не знаю, как это финансировать". Можно такое представить? Нет. Мы именно в такой ситуации", - рассказывает Шмит.

"Они нам не партнеры"

В канун выборов, судя по опросам, в ЕС намечается подъем крайне правых. Не исключено, что они смогут получить большее представительство в Европейском парламенте. Где проходят границы допустимого в плане формирования альянсов, по мнению нашего гостя? Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее партия, ЕНП, может рассмотреть возможность получения поддержки от ультраконсерваторов.

"Нельзя иметь никаких договоренностей, контрактов или чего-то еще с крайне правыми, - эмоционально реагирует Шмит. - Я заметил, что в ЕНП делают особое различие между крайне правыми - между приличными крайне правыми и крайне правыми-изгоями. Так вот, когда я смотрю на так называемых приличных крайне правых, то думаю, а кто они? Они - это Vox. Это поклонники Франко, поклонники Муссолини. Так где же порядочные крайне правые? Их нет. Не будет возможности договориться о том, чтобы просто купить их голоса. Крайне правые умны, они не отдадут голоса просто так, станут просить уступок в том, как будет определяться европейская политика".