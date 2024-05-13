15 человек погибли и 17 ранены в Белгороде, согласно данным МЧС РФ. Один из подъездов 9-этажного дома обрушился в результате прямого попадания снаряда, заявил губернатор Гладков. В Украине произошедшее официально не комментировали.
15 человек погибли и 17 ранены в Белгороде, согласно данным МЧС России, в результате обрушения одного из подъездов 10-этажного дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это произошло в результате прямого попадания снаряда.
В свою очередь, Минобороны РФ сообщило в соцсетях, что здание было повреждено осколками сбитой ракеты комплекса "Точка-У". Здесь добавили, что средства ПВО в воскресенье сбили еще несколько ракет над Белгородской областью, а также два беспилотника.
Следственный комитет России обвинил в обстреле ВСУ и возбудил уголовное дело по статье "теракт".
В Украине официально никак не комментировали заявления властей и силовых ведомств РФ о причастности Киева к взрыву в многоэтажке. Украинские СМИ цитируют руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, который заявил, что на кадрах не видно никаких падающих объектов, и дом, судя по всему, был "взорван изнутри".
В МЧС сообщили, что из-под завалов удалось достать живыми 17 человек. Поисково-спасательные работы завершены.
В своем вечернем обращении президент Украины обрисовал ситуацию на фронте, резко осложнившуюся после очередного российского наступления на прошлой неделе.
В пригороде Харькова Волчанске украинские власти в воскресенье продолжили эвакуацию населения после начатого российской армией в пятницу наступления. Глава местной полиции опасается, что Волчанск сотрут с лица Земли как то было сделано в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке, поэтому времени, по его словам, мало.
Всё воскресенье группы по эвакуации работали без перерыва, чтобы вывезти жителей Волчанска, большинство из которых - пожилые люди. К полудню воскресенья Волчанск с довоенным населением в 17 000 человек превратился в центр боевых действий. Владимир Тимошко, глава Харьковской областной полиции, сообщил, что российские войска находятся на окраине города и приближаются с трех направлений.
По меньшей мере 4000 человек покинули Харьковскую область с пятницы, сообщил в свою очередь губернатор Олег Синегубов. По его словам, в воскресенье вдоль северо-восточной линии фронта шли ожесточенные бои, российские войска за последние сутки атаковали 27 населенных пунктов.
Интенсивные бои вынудили по меньшей мере одно украинское подразделение отступить в Харьковской области. Как обычно, отмечают военные аналитики, российские войска используют метод "выжженной земли": максимально разрушая населённые пункт, на который затем наступает пехота.