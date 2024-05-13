By Euronews и AP, EBU

15 человек погибли и 17 ранены в Белгороде, согласно данным МЧС РФ. Один из подъездов 9-этажного дома обрушился в результате прямого попадания снаряда, заявил губернатор Гладков. В Украине произошедшее официально не комментировали.

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15 человек погибли и 17 ранены в Белгороде, согласно данным МЧС России, в результате обрушения одного из подъездов 10-этажного дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что это произошло в результате прямого попадания снаряда.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило в соцсетях, что здание было повреждено осколками сбитой ракеты комплекса "Точка-У". Здесь добавили, что средства ПВО в воскресенье сбили еще несколько ракет над Белгородской областью, а также два беспилотника.

Следственный комитет России обвинил в обстреле ВСУ и возбудил уголовное дело по статье "теракт".

В Украине официально никак не комментировали заявления властей и силовых ведомств РФ о причастности Киева к взрыву в многоэтажке. Украинские СМИ цитируют руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, который заявил, что на кадрах не видно никаких падающих объектов, и дом, судя по всему, был "взорван изнутри".

В МЧС сообщили, что из-под завалов удалось достать живыми 17 человек. Поисково-спасательные работы завершены.

В своем вечернем обращении президент Украины обрисовал ситуацию на фронте, резко осложнившуюся после очередного российского наступления на прошлой неделе.

Наша задача очевидна – нам нужно нанести оккупанту как можно больше потерь. В частности, на окраинах Волчанска ситуация крайне сложная – город находится под постоянным российским обстрелом... Мы также уделяем постоянное внимание другим районам боевых действий, включая Донецкий сектор, где ситуация не менее напряженная. На самом деле, идея, стоящая за атаками в Харьковской области, заключается в том, чтобы распылить наши силы и подорвать моральную и мотивационную основу способности украинцев защитить себя Владимир Зеленский президент Украины

В пригороде Харькова Волчанске украинские власти в воскресенье продолжили эвакуацию населения после начатого российской армией в пятницу наступления. Глава местной полиции опасается, что Волчанск сотрут с лица Земли как то было сделано в Бахмуте, Марьинке и Авдеевке, поэтому времени, по его словам, мало.

Всё воскресенье группы по эвакуации работали без перерыва, чтобы вывезти жителей Волчанска, большинство из которых - пожилые люди. К полудню воскресенья Волчанск с довоенным населением в 17 000 человек превратился в центр боевых действий. Владимир Тимошко, глава Харьковской областной полиции, сообщил, что российские войска находятся на окраине города и приближаются с трех направлений.

По меньшей мере 4000 человек покинули Харьковскую область с пятницы, сообщил в свою очередь губернатор Олег Синегубов. По его словам, в воскресенье вдоль северо-восточной линии фронта шли ожесточенные бои, российские войска за последние сутки атаковали 27 населенных пунктов.

Интенсивные бои вынудили по меньшей мере одно украинское подразделение отступить в Харьковской области. Как обычно, отмечают военные аналитики, российские войска используют метод "выжженной земли": максимально разрушая населённые пункт, на который затем наступает пехота.