В Харьковской области эвакуированы более 4 тысяч человек

By euronews

Войска РФ захватили шесть населенных пунктов в Харьковской области и подошли к северным окрестностям Волчанска, сообщает украинский военный паблик Deep State. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал об эвакуации более 4 тысяч человек.

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Войска РФ захватили шесть населенных пунктов в Харьковской области. Об этом сообщает украинский проект Deep State. Речь идет о Стрелечьей, Пыльном, Красном, Борисовке, Огурцове и Плетеневке. Днем ранее об "освобождении" пяти населенных пунктов в этом районе отчиталось Минобороны РФ. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей нет.

Deep State указывает два направления российского наступления. Первое - на Липцы. Второе - на Волчанск. Сообщается, что российские войска подошли к северным окрестностям этого города и пытаются там закрепиться.

11 мая глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили рассказал в интервью "Суспильне", что российская армия сбросила в направлении города 20 корректируемых авиабомб.

"Днем 11 мая были интенсивные обстрелы города. Стреляют из всего: артиллерия, минометы, РСЗО, КАБы, дроны. За сегодняшний день были и раненые, и погибшие. Сейчас все уточняется, работает полиция, скорые", - заявил Гамбарашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботнем вечернем обращении заявил, что в Харьковской области вторые сутки идут "контрударные действия". Он также вновь сказал, что к району боев подводят новые силы, в том числе усиливают артиллерию.

В свежей сводке Института изучения войны указывается на несколько возможных целей российского наступления в Харьковской области. По мнению аналитического центра, войска РФ хотят оттянуть украинские силы с других направлений, продвинуться к Харькову на расстояние выстрелов артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

Между тем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в воскресенье в Telegram, что за два дня после активизации боевых действий в Харьковской области в безопасные места были эвакуированы более 4 тысяч человек.