Большой шлем по дзюдо в Астане: итоги третьего дня турнира

By Euronews

Среди победителей третьего дня турнира Большого шлема по дзюдо в Астане — Егор Варапаев, Тацуру Саито и Романа Дикко.

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В заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Астане на татами Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова вышли тяжеловесы — в попытке заработать ценные рейтинговые очки для квалификации на чемпионат мира и Олимпийские игры.

Болельщики вновь собрались на трибунах, чтобы своими глазами увидеть дзюдо высочайшего уровня.

В весе до 90 кг Егор Варапаев встретился с серебряным призером Олимпийских игр Эдуардом Триппелем и заработал первую медаль Большого шлема с 2018 года, к тому же золотую.

Вице-президент Федерации дзюдо Казахстана Сакен Мусайбеков вручил награды.

В финальном поединке в категории до 78 кг серебряный призер чемпионата мира Ма Чжэнчжао встретилась с немкой Анной Монта Олек. Спортсменки шли вровень, пока китаянка не удержала ногу соперницы, тем самым завоевав победу. Это её первое золото Большого шлема за два года.

Медали вручил директор по образованию и тренерской работе Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

Одним из любимцев публики стал олимпийский чемпион Аарон Вольф. В весе до 100 кг ему противостоял энергичный Даниэль Эйх. Сделав фирменный бросок учи-мата, Вольф показал, что готов защитить свой титул уже через несколько месяцев в Париже.

Спортсмены получили медали из рук чемпиона мира Максима Ракова.

Дзюдо очень популярно в Казахстане, и я был рад возможности соревноваться в такой оживленной атмосфере Аарон Вольф

В третий день на татами было много звезд. Чемпионка мира и королева своей категории Романа Дикко не позволила Китаю завоевать все медали. Рычаг локтя — и Су Синь сдалась под напором техники француженки.

Награды вручил спортивный директор Международной федерации дзюдо Скандер Хачича.

Это было очень круто, потому что я слышала крики: "Дикко, Дикко". Правда, они кричали "диско", но ничего страшного. Дети болели за нас, было очень классно. Думаю, турнир всем понравился. Для меня это был первый раз, но не последний Романа Дикко

В весе свыше 100 кг Тацуру Саито встретился с Темуром Рахимовым из Таджикистана. Один из самых ярких японских тяжеловесов перед Олимпиадой находится в отличной форме. Судя по его реакции, эта победа много для него значит.

Медаль ему вручил серебряный призер Олимпийских игр Асхат Житкеев.

На этом мы прощаемся с гостеприимным Казахстаном. Но ждать осталось недолго. Уже на следующей неделе в Абу-Даби состоится чемпионат мира по дзюдо.